Bugün hava nasıl olacak? 5 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Edirne, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kırklareli, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Manisa, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Antalya, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Hatay, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Mersin, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey çevrelerin sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Aankara, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çankırı, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Eskişehir, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Konya, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Düzce, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Kastamonu, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Zonguldak, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Artvin, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

Samsun, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

Tokat, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Kars, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Malatya, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Van, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Antep'in kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

Gaziantep, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

Siirt, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğu çevreleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Şanlıurfa, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı