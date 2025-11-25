Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Türkiye’nin yakından tanıdığı İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybetti. Acı haberin ardından vatandaşlar, “Ali Başak Karatay kimdir?” ve “Mesleği neydi?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte merhum Dr. Ali Başak Karatay’ın yaşamına dair bilgiler ve cenaze programıyla ilgili detaylar.

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Dr. Ali Başak Karatay, Türkiye’de felsefe alanına önemli katkılar sunmuş bir akademisyendir. 1947’de İstanbul’da doğdu. Yükseköğrenimini ABD’de tamamlayarak New York’taki Syracuse University’den mezun oldu. Türkiye’ye dönüşünün ardından akademide aktif rol aldı; Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Vefatından önce İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

CANAN KARATAY İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Prof. Dr. Canan Karatay ve Dr. Ali Başak Karatay 1979 yılında evlendi. Karatay, eşine dair “Yanındayken bile hasret duyuyorum. Bizi annelerimiz tanıştırdı.” sözleriyle bilinen bir sevgi ifadesinde bulunmuştu. Çift, 46 yıllık evlilikleri boyunca kamuoyunda saygı ve sevgiyle anıldı.

ALİ BAŞAK KARATAY NEDEN ÖLDÜ?

Aileden yapılan ilk açıklamaya göre Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavi sürecindeki mücadelesinin ardından vefat eden Karatay için tıp camiası ve sevenleri başsağlığı mesajları yayınlıyor.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN BİLGİSİ

- Tarih: 26 Kasım 2025, Çarşamba

- Yer: Moda Camii

- Vakit: Öğle namazına müteakip

- Defin: Nakkaştepe Mezarlığı, aile kabristanı