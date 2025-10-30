Çarşamba reyting sonuçları 29 Ekim 2025 | Güncel reyting sonuçları ekranı araştırılıyor. Arama motoru kullanıcıları takip etikleri dizinin hangi sıraya yerleştiğini öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan yemek yarışmalarının da sıralaması araştırılıyor.

ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI 29 EKİM 2025

29 Ekim 2025 tarihli reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük reyting verileri, Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK) tarafından gün içerisinde ilan edilecek.

29 Ekim 2025 Çarşamba total reyting sıralaması

29 Ekim 2025 Çarşamba Ab Reyting Sıralaması

29 Ekim 2025 Çarşamba abc1 reyting sıralaması

GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI EKRANI

29 Ekim 2025 Çarşamba günü reyting sonuçlarına ilişkin veriler henüz resmi kaynaklar tarafından tam olarak açıklanmış değil.

Buna rağmen bazı medya sitelerinde ABC1 kategorisinde en çok izlenen diziler ve programlar hakkında bilgiler yayımlandı. Örneğin Eşref Rüya, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kuruluş Orhan gibi yapımlar ABC1 sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

Ayrıca BirGün’de yayımlanan 20+ ABC1 değerlendirmesine göre, 29 Ekim Çarşamba günü en çok izlenen yapımlarla ilgili şu reyting tablosu şöyle:

Eşref Rüya : 9,61 reyting

: 9,61 reyting Müge Anlı ile Tatlı Sert : 5,35 reyting

: 5,35 reyting Kuruluş Orhan: 5,02 reyting

İstersen, Total ve AB kategorilerinde kesin verileri birlikte takip edip güncel sonuçları sana ulaştırabilirim.