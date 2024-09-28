Cenazesi günler sonra Türkiye'ye getirildi: Ahu Tuğba'ya veda töreninde büyük vefasızlık

Yeşilçam efsanelerinden Ahu Tuğba, ABD'de kızı Anjelik Calvin'le birlikte yaşadığı evde 1 Eylül'de KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun cenazesi, dün ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Ahu Tuğba için Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sanat camiasından Nuri Alço ve Serpil Çakmaklı katıldı.

Törende konuşan Anjelik Calvin, “Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Annemi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Serpil Çakmaklı vefasızlığa tepki gösterdi: Yazıklar olsun... Salonun dolup taşması lazımdı

Ahu Tuğba'nın yakın dostu Serpil Çakmaklı, cenaze törenine sanat dünyasından katılımın az olmasına şu sözlerle tepki gösterdi:;

"İnsanların kalbinde taht kuran birinin meslektaşları tarafından bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum ve 'yazıklar olsun' diyorum. Gerçekten yazıklar olsun. Şuranın dolup taşması lazımdı. Vefasızlık her zaman var da, böyle isme mi bakılır? İsme göre mi geliyor insanlar? Yani Ahu Tuğba denilen bir gerçek yok mu sinemada? Nerede onu tanıyanlar? Tamam çoğu değerimizi yitirdik ama daha hayatta olanlar var. Onların gelmesi gerekmiyor mu buraya? Burada olması gerekenlerden biri Banu Alkan. Çünkü o da kendisini çok iyi tanıyor. Rahmetli Oya'm olsaydı gelirdi zaten, koşa koşa gelirdi. Harika (Avcı) sanıyorum hasta, meydana çıkmıyor."

Nuri Alço: "Yüreği kuvvetli bir arkadaşımzdı"

Oyuncu Nuri Alço da "Ne yazık ki böyle bir acı günde bir araya geldik. En son telefonda konuşmuştuk. Ev problemi vardı, kiracısını çıkarmıştı. Oranın düzeni için aradı. Onu konuşuyorduk, üç defa aradı. Maalesef üçüncüsünde açtım ama çok değişik bir sesle, bir ağlama sesi. Acı haber geldi. Tabii ki kendimizi o anda kaybettik. Ahu gerçekten çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına bağlı bir kız arkadaşımdı” şeklinde konuştu.

"Yeşilçam'ın başı sağ olsun"

Törende Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Ben 1977 doğumluyum. Çok filmlerini izledik. Bir Belediye Başkanı olarak onu son yolculuğuna uğurlarken konuşma yapacağım aklıma gelmezdi. İlk yolculuğuna başladığı aslında, sanatını ilk icra ettiği Yeşilçam Beyoğlu. Dolayısıyla başladığı yerde bugün uğurlamak için bir aradayız. Dostlarını dinledim, birebir tanışamadım maalesef, o da bizim eksikliğimiz. Türk toplumunu yıllarca sadece nezaketiyle ya da güzelliğiyle değil, bu karakteriyle de etkilemiş olduğunu dostlarından, siz kıymetli sanatçılardan bir kez daha dinlemiş oldum. Bugün zor bir andayız. Kendisine son görevimizi hep bir arada yapıyoruz. Bedenini toprağa sığdıracağız ancak sanatı, anıları, nezaketi gönlünde, yüreğinde yaşayacak diyorum. Başta kızı kıymetli Anjelik için ailesinin, sevenlerinin, Türk sinemamızın, Yeşilçam'ımızın ve Beyoğlu'muzun başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.