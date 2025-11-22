  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Ceren Arslan mesleği ne? İlk 30’a seçilemedi! Ceren Arslan İnstagram hesabı, kaç takipçisi var?
Takip Et

Ceren Arslan mesleği ne? İlk 30’a seçilemedi! Ceren Arslan İnstagram hesabı, kaç takipçisi var?

Ceren Arslan mesleği ne? Kainat Güzellik Yarışması geceye damga vurdu. Türkiye’den yarışmaya katılan model Ceren Arslan ilk 30’a bile giremedi. Ceren Arslan İnstagram hesabı, kaç takipçisi var?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ceren Arslan mesleği ne? İlk 30’a seçilemedi! Ceren Arslan İnstagram hesabı, kaç takipçisi var?
Takip Et

Ceren Arslan mesleği ne? Ceren Arslan İnstagram hesabı, kaç takipçisi var? Yarışmadaki performansıyla dikkati çeken Arslan’a ülkemizden yoğun destek geldi. Ayrıca güzel model hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

CEREN ARSLAN MESLEĞİ NE?

Ceren Arslan profesyonel olarak modellik yapıyor. Bunun yanı sıra çevirmenlik ve dansla da ilgilenmektedir. Kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasında tanınmaya başladı.

CEREN ARSLAN İNSTAGRAM HESABI, KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Güzellik yarışmacısı Ceren Arslan’ın Instagram hesabı, @cerenarsllan kullanıcı adıyla yaklaşık 310 bin takipçiye sahip.

Arslan, profiline “Miss Universe Türkiye 2025, Hacettepe University” tanımını eklemiş ve sosyal medyada aktif bir varlık sergiliyor.

Instagram hesabından paylaştığı gönderilerde yarışma süreci, yaşam tarzı ve etkinlik deneyimlerini takipçilerine aktaran Arslan, genç ve geniş bir kitleyle etkileşim kuruyor.

 
Yaşam
15-20 yıl sonra daha az çalışacağız!
15-20 yıl sonra daha az çalışacağız!
Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı: İşte en pahalı çizgi roman
Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı: İşte en pahalı çizgi roman
Kainat Güzellik Yarışması Ceren Arslan kimdir? Ceren Arslan aslen nereli, kaç yaşında?
Kainat Güzellik Yarışması Ceren Arslan kimdir? Ceren Arslan aslen nereli, kaç yaşında?
21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları! 10 Numara çekiliş sonucu öğrenme ekranı
21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları! 10 Numara çekiliş sonucu öğrenme ekranı
Masterchef elenen isim kim oldu (21 Kasım 2025)? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Masterchef elenen isim kim oldu (21 Kasım 2025)? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Kızılcık Şerbeti 114 bölüm tek parça full izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle Youtube
Kızılcık Şerbeti 114 bölüm tek parça full izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle Youtube