Ceren Arslan mesleği ne? İlk 30’a seçilemedi! Ceren Arslan İnstagram hesabı, kaç takipçisi var?

Ceren Arslan mesleği ne? Ceren Arslan İnstagram hesabı, kaç takipçisi var? Yarışmadaki performansıyla dikkati çeken Arslan’a ülkemizden yoğun destek geldi. Ayrıca güzel model hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

CEREN ARSLAN MESLEĞİ NE?

Ceren Arslan profesyonel olarak modellik yapıyor. Bunun yanı sıra çevirmenlik ve dansla da ilgilenmektedir. Kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasında tanınmaya başladı.

CEREN ARSLAN İNSTAGRAM HESABI, KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Güzellik yarışmacısı Ceren Arslan’ın Instagram hesabı, @cerenarsllan kullanıcı adıyla yaklaşık 310 bin takipçiye sahip.

Arslan, profiline “Miss Universe Türkiye 2025, Hacettepe University” tanımını eklemiş ve sosyal medyada aktif bir varlık sergiliyor.

Instagram hesabından paylaştığı gönderilerde yarışma süreci, yaşam tarzı ve etkinlik deneyimlerini takipçilerine aktaran Arslan, genç ve geniş bir kitleyle etkileşim kuruyor.