Çeşme Yarımadası’nın lezzetlerini anlatan kitap ‘Gastronomi Oscar’ını aldı

İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yayımlanan “Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler” kitabı, Gourmand World Cookbook Awards’da özel ödüle layık görüldü.

Gastronomi dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan ve bu yıl 30’uncusu gerçekleştirilen Gourmand World Cookbook Awards organizasyonunda ödüller özel bir törenle sahiplerini buldu.

“Gastronomi Oscar’ı” olarak adlandırılan ödül, bir yemek kitabının sadece tarif sunan bir eser değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve yaratıcı bir üretim olduğuna dikkat çekmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen ve farklı ülkelerden yüzlerce gastronomi kitabının değerlendirildiği Gourmand World Cookbook Awards’da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen; “Bu eser ile Türkiye’nin Ege kıyılarındaki eşsiz gastronomi mirasını; Çeşme Yarımadası’nın tarihini, kültürünü ve yerel lezzetlerini bir araya getirerek anlatmayı hedefledik. Projemizin Gourmand World Cookbook Awards’ta Özel Ödül’e layık görülmesinden büyük bir onur duyuyoruz. Bu anlamlı ödül, bundan sonraki yolculuğumuzda da bize ilham olacak” dedi.

Türkiye’nin binlerce yıllık geçmişinden beslenen, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin mutfak kültürüne dikkat çeken Çeçen, İbrahim Çeçen Vakfı’nın bu kültürel mirası korumayı, gelecek nesillere aktarmayı ve dünyaya tanıtmayı bir sorumluluk olarak benimsediğini belirtti.

Çeşme bölgesinin tarihi ve kültürü için de rehber bir eser

İbrahim Çeçen Vakfı tarafından Çeşme Yarımadası’nın geleneksel mutfak kültürünü korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan kitap, Çeşme yarımadasının mutfak kültürüne ait 70 geleneksel tarifi içeriyor. Bir yemek kitabı olmanın ötesine geçerek, Çeşme bölgesinin kültürel ve tarihsel zenginlikleri için rehberlik işlevi de üstleniyor. Kitap, 20 kişilik uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen arşiv taramaları, tarihsel kaynak incelemeleri ve bölge halkıyla yapılan röportajlar ışığında, iki yıl süren bir çalışmayla hazırlandı.

Eserin gelirleri gastronomi öğrencilerine burs olarak aktarılıyor

Gastronomi araştırmacıları, şefler ve yerel lezzetlere ilgi duyan herkes için bir başvuru kaynağı niteliğinde olan kitabın satışından elde edilen gelir, İzmir Ticaret Odası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı’nın gastronomi projelerinin yanı sıra İbrahim Çeçen Vakfı tarafından gastronomi öğrencilerine burs olarak aktarılıyor.

Dünyada “Gastronomi Ödüllerinin Oscar’ı” olarak kabul edilen Gourmand Awards ödül organizasyonunda 1995’ten bu yana her yıl dünyanın birçok köşesinden basılı veya dijital mecralarda yeme içme kültürü ile ilgili en iyi kitaplar ve yemek programları belirleniyor.