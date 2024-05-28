Çevre Mühendisleri uyardı: 3 şehirde kuraklık çanları çalıyor!

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Antalya Şubesi yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023-2024 su yılı verilerine göre, ülkede genel olarak normalleri civarında yağışlar gerçekleşmiş olsa da, Antalya, Isparta ve Burdur illerinde Şubat-Nisan dönemi özelinde ciddi kuraklık belirtileri olduğuna dikkat çekti.

ÇMO Antalya Şubesi, konuya ilişkin açıklamasında, "Şu unutulmamalıdır ki: meteorolojik kuraklık sırasıyla tarımsal kuraklık ve hidrolojik kuraklığın habercisidir ve meteorolojik kuraklığın ne zaman biteceği belli değildir. Bu bağlamda, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak bu zor dönemin üstesinden nasıl gelebileceğimiz konusunda bazı önemli bilgilendirmeler ve önerilerde bulunmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sadece birlikte hareket ederek dirençliliğimizi arttırırsak yapabiliriz" İfadelerine yer verdi.

Yağışlarda yüzde 70 azalma

2024 yılı Nisan ayı yağışlarının, Türkiye geneli normaline göre yüzde 50, geçen yılın Nisan ayı yağışlarına göre yüzde 67 azaldığının vurgulandığı açıklamada, Akdeniz Bölgesi’nde ise Nisan ayı yağışlarının, normaline göre yüzde 57, geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 70 azalma gösterdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, yyağışların Antalya batısında yüzde 20- yüzde 40 arasında, kent merkezi ve doğusundaki sahil bölgelerinde yüzde 80 azaldığını kaydederek, şu şekilde devam edildi: "Isparta güneyinde %20’ye varan artış, kuzeyinde ise azalma, Burdur’un batı ilçelerinde yüzde 40-60, diğer bölgelerde yüzde 20-40 azalma yaşandı. Kuraklık, tarım, hayvancılık, su kaynakları ve ekonomik alanlarda önemli etkilere neden olmaktadır. Tarımsal üretimde verim kaybı, hayvancılıkta yem sıkıntısı, içme suyu rezervlerinde azalma ve gıda fiyatlarında artış beklenmektedir."

Kuraklıkla mücadele

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, kuraklık kapsamında alınması gereken önlemlerin 3 ayrı alanda alınması gerektiğine işaret ederek, kamunun, çiftçilerin ve bölge halkının dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerel Yönetimler, su tasarrufu kampanyaları başlatmalı, su kaynaklarının yönetimini optimize etmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere kuraklığa dayanıklı tohum ve bitki türleri hakkında eğitim ve destek sağlamalıdır. Devlet Su İşleri, baraj ve göletlerde su seviyelerini izlemeli ve acil durum planları hazırlamalıdır. Çiftçiler, damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan yöntemler kullanmalı, kuraklık şartlarına dayanıklı bitki türlerine yönelmeli, tarım alanında faaliyet gösteren kurumların eğitim programlarına katılım göstermeli. Hayvancılık yapan çiftçiler, yem ve su kaynaklarını daha verimli kullanmalıdır. Tarımsal üretimde teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir uygulamalar benimsenmelidir. Kuraklıkla mücadelede halkımızın bilinçlenmesi ve aktif katılımı büyük önem taşımaktadır. Su yönetimi, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve sulak alanların korunmasının önemi konusunda bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeliyiz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın, resmî kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliği içinde olması büyük önem taşımaktadır. Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak, kuraklıkla mücadelede hep birlikte hareket ederek bu zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz: Yapabiliriz."