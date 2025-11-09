  1. Ekonomim
Çılgın Sayısal Loto 8 Kasım çekiliş sonuçları! Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar

Çılgın Sayısal Loto 8 Kasım çekiliş sonuçları! Milyonların zengin olma hayallerini süsleyen fakat bir türlü zengin etmeyen Çılgın Sayısal Loto şanslı numaralar oynayanlar tarafından merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar…

Çılgın Sayısal Loto 8 Kasım çekiliş sonuçları! Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar… Şansını deneyenler tarafından merakla rakamlar takip ediliyor. Oyuncular devreden devasa ödülü hesaplarına alacağı günü bekliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 8 KASIM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

4-18-39-87-89-90-14-54

Büyük ikramiye devretse de diğer kategorilerde kazananlar oldu. Yapılan duyuruya göre;

  • 5+1 (Joker) bilen kimse çıkmazken,
  • 5 bilen 3 talihli, kişi başı 1 milyon 178 bin 744,15 TL ikramiye kazandı.
  • 4 bilen 313 kişi 11 bin 297,85 TL,
  • 3 bilen 12.177 kişi 726 TL,
  • 2 bilen ise 179.160 kişi 74 TL kazanç elde etti.

Şansını SüperStar ile deneyen oyuncular arasında ise en büyük kazancı 4+SüperStar kategorisinde tek bir kişi alarak 564.892,5 TL'nin sahibi oldu. Loto severler, umutlarını bir sonraki çekilişe taşıyarak rekor devir miktarını beklemeye başladılar.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

08 Kasım 2025 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılan çekilişin ardından, milyonlarca liralık büyük ikramiyenin akıbeti belli oldu.

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinde duyurulan sonuçlara göre, bu haftanın talihli numaraları şunlar oldu: 4, 18, 39, 87, 89, 90. Haftanın Joker numarası 14 olarak belirlenirken, ek şans getiren SüperStar numarası ise 54 oldu.

Ne yazık ki, altı ana numarayı da doğru tahmin eden talihli bu çekilişte de çıkmadı. Beklenilen büyük ikramiye bir kez daha devrederek rekor seviyelere ulaştı. 6 bilen çıkmayınca, tam 329 milyon 014 bin 877,68 TL bir sonraki çekilişe devretti.

 
