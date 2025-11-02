Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları; 1 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları araştırılıyor. Noter huzurunda düzenlenerek duyurulan çekilişin detaylarını sizler için haberimizde derledik. Böylece şanslı kişiler kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun haftanın son çekilişi 1 Kasım Cumartesi akşamı yapıldı. Saat 21.30’da gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiye heyecanı yaşayan oyunseverler, sonuçları Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden öğrenebiliyor. İşte 1 Kasım tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran rakamlar:

33-45-47-50-72-76-Joker 80 ve SüperStar 51

1 KASIM MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇLARI!

1 Kasım Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki kazandıran rakamları belli oldu. Rakamlar 33-45-47-50-72-76-Joker 80 ve SüperStar 51 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

1 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamıştı. Dün akşam gerçekleştirilen haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 307.548.341.88 ₺ olarak açıklandı.