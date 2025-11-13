Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları (12 Kasım 2025)! Çılgın Sayısal Loto şansı rakamlar hangileri? soruları Sayısal Loto sonuçlarını merak edenlerin gündeminde. Milyonların umut bağladığı rakamlar merakla araştırılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (12 KASIM 2025)!

12 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucunda şanslı numaralar “1 – 8 – 25 – 38 – 71 – 83” olarak açıklandı. Ayrıca oyun için belirlenen Joker numarası “80” ve SüperStar numarası “47” oldu.

Çekilişin saat 21.30’da noter huzurunda ve canlı yayınla yapıldığı belirtildi.

Büyük ikramiye tutarına dair bilgi de paylaşıldı: İkramiye 333 milyon 283 bin TL’ye ulaşmış durumda.

Bu sonuçlarla birlikte şanslı bilet sahipleri, belirtilen numaralarla eşleşmeleri halinde oyunun ödüllerinden yararlanabilecek. Katılımcıların biletlerini ve numaralarını, resmi platformlar üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ŞANSI RAKAMLAR HANGİLERİ?

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği popüler şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'nun 12 Kasım 2025 Çarşamba çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirildi ve sonuçlar ilan edildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren büyük ikramiye, bu çekilişte de talihlisini bulamadı ve bir kez daha devretti.

Çekilişte Çıkan Şanslı Rakamlar

12 Kasım Çarşamba tarihli (136. Çekiliş) Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar şu şekilde belirlendi:

1 - 8 - 25 - 38 - 71 - 83

Çekilişte ayrıca:

Joker: 80

SüperStar: 47 rakamları çıktı.

Çekiliş sonuçlarına göre, altı bilen talihli çıkmadığı için 339.972.960,53 TL'lik devasa ikramiye bir sonraki çekilişe aktarıldı. Böylece büyük ikramiye, rekor seviyelerde büyümeye devam ederek yeni haftaya taşındı.

Diğer ikramiye kategorilerinde ise şanslı isimler çıktı. Özellikle 5 bilen bir kişi, tam 12.744.535,2 TL'lik önemli bir ikramiyenin sahibi oldu. Ayrıca SüperStar kategorisinde 4+SüperStar bilen bir kişi de 644.255 TL'lik ikramiye kazandı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilmeye devam edecek. Gözler şimdi, büyük ikramiyenin daha da artacağı bir sonraki çekilişe çevrildi.