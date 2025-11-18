Çılgın Sayısal Loto kazanan numara (17 Kasım 2025); Çılgın Sayısal Loto kaç numaraya isabet etti? soruları merak ediliyor. Kendi biletindeki numaraya büyük ikramiyenin çıkmasını hayal edenler rakamları öğrenmeye çalışıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARA (17 KASIM 2025)

17 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 17 27 31 32 43 65 26 48

17 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekilişte şanslı numaralar 17 - 27 - 31 - 32 - 43 - 65, Joker numarası 26, SüperStar numarası ise 48 olarak belirlendi.

Büyük heyecana sahne olan bu çekilişte “6 bilen” kategorisinde herhangi bir kazanan çıkmadı; dolayısıyla büyük ikramiye devretti.

“5 + 1 bilen” kategorisinde de kazanan olmaması nedeniyle bir sonraki çekilişte ikramiyenin daha da büyüme ihtimali doğdu. Öte yandan “5 bilen” kategorisinde 3 kişi ödül almaya hak kazandı ve her biri için ikramiye tutarı 4 276 023,35 TL olarak açıklandı. “4 bilen” kategorisinde 308 kolon doğru tahmin yaptı; kişi başı ikramiye yaklaşık 8 132 TL oldu. “3 bilen” kategorisinde ise 10 875 kişi yer alırken, her biri için ödeme 650 TL olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAÇ NUMARAYA İSABET ETTİ?

Çekilişin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şans oyunları severler, kuponlarını kontrol etmek için resmi internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden sorgulama yapmaya başladı.

Bu tür dev ikramiyelerin devretmesi, önümüzdeki çekilişe katılımın artabileceğine işaret ediyor.

Oyuncuların dikkatine: kuponlarınızı yalnızca yetkili bayiler veya resmi dijital platformlar üzerinden sorgulamanız önerilir. Ayrıca, ödül almaya hak kazandığınız takdirde işlemlerin zamanında ve doğru bir biçimde yapılması için son başvuru tarihlerini göz önünde bulundurmanız önem taşıyor.