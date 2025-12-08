  1. Ekonomim
Çin'de 200 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu

Çin'in Sichuan eyaletinde yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalıların ayak izleri tespit edildi.

Çin basını, Sichuan eyaletinde yürüyüş yapan bir kişinin, dinozorlara ait ayak izlerini fark ettiğini ve durumu yetkililere bildirdiğini duyurdu.

Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesi’nden Xing Lida liderliğindeki araştırma ekibi, ayak izlerinin 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalı canlılara ait olduğunu doğruladı.

Xing, etçil dinozorların bıraktığı farklı boyutlardaki ayak izlerinin yanı sıra insan eline benzeyen izler de bulduklarını belirtti. Ayak izlerinin büyük ölçüde korunduğunu aktaran Xing, dinozorların bölgede uzun süre yaşadığını tahmin ediyor.

Keşfin bölgenin jeolojik geçmişi ve dinozor faunası hakkında yeni bilgiler sunabileceğini kaydeden araştırmacılar, izlerin yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünüyor.

