Çin’de laboratuvar maymunlarının fiyatı hızla yükseliyor

Çin’de laboratuvarlarda kullanılan maymunların fiyatlarının, ülkenin hızla büyüyen biyoteknoloji sektörünün etkisiyle pandemi döneminden bu yana en yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Orta ve ileri aşamadaki ilaç geliştirme projelerinin artması, deney hayvanlarına olan talebi hızla yükseltiyor.

Tahminlere göre laboratuvar maymunlarının birim fiyatı, 2026’nın başında 150 bin yuan (yaklaşık 21 bin dolar) seviyesine ulaşacak. Bu rakam, 2025 yılı ortalaması olan 103 bin yuanın oldukça üzerinde. Fiyatlar, Çinli biyoteknoloji şirketlerinin rekor düzeyde yatırımların ardından araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmasıyla son aylarda keskin biçimde arttı.

UBS’te ilaç sektörü analisti olan Chen Chen, verileri derleyen isim olarak, “2025’te güçlü yatırım ortamının ardından çok daha fazla proje başlatıldı. Aynı zamanda maymun arzı sınırlı kaldı ve bu durum fiyatları yukarı itti” dedi.

Maymun sıkıntısı ilaç testlerini aksatıyor

Nefes'in haberine göre bir biyoteknoloji yöneticisi, klinik deneyleri yürüten sözleşmeli araştırma kuruluşlarının (CRO) bazılarının, maymun sıkıntısı nedeniyle projeleri aylarca ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Yetkiliye göre, daha fazla ilacın orta veya geç geliştirme aşamasına gelmesi, bu aşamalarda daha yoğun maymun kullanımını gerektirdiği için arz üzerindeki baskıyı artırıyor.

Maymun fiyatları pandemi sonrasında dalgalı bir seyir izledi. 2022 yılında 188 bin yuanla rekor kıran fiyatlar, yatırımların geri çekilmesiyle bir yıl sonra sert şekilde geriledi. Chen’e göre bu dönemde yetiştiriciler primat popülasyonunu artırmadı ve bu durum bugün yaşanan arz sıkışıklığının temel nedenlerinden biri oldu. Çin’de bir maymunun klinik deneylerde kullanılabilecek olgunluğa erişmesi yaklaşık dört yıl sürüyor.

Geçen yıl Çinli biyoteknoloji şirketleri, aralarında AstraZeneca ve Pfizer’ın da bulunduğu yabancı ilaç devleriyle rekor sayıda lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar sektöre önemli miktarda sermaye girişini beraberinde getirdi.

Aynı dönemde gerçekleşen başarılı biyoteknoloji halka arzları da girişim sermayesinin start-up’lara yönelmesini destekledi.

Biyoteknolojide maymun talebi yükseliyor

Talep o kadar güçlü ki, laboratuvarlar bazı durumlarda maymunları klinik deneylerde yeniden kullanmaya başladı. Bu uygulama belirli testler için izinli olsa da, yalnızca belirli bir “temizlenme süresi”nden sonra yapılabiliyor. Ancak biyoteknoloji yatırımcıları, daha önce deneylerde kullanılmamış “naif maymunlardan” elde edilen verileri daha değerli görüyor.

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilaç geliştirme maliyetlerini düşürmeye yönelik daha geniş çabaların bir parçası olarak bazı güvenlik çalışmalarında maymun kullanımına ilişkin gereklilikleri yakın zamanda gevşetti. Bu adım, Birleşik Krallık hükümetinin hayvan deneylerine bağımlılığı azaltmak amacıyla yapay zekâ tabanlı teknolojilere yatırım yapma girişimlerini izledi.

Ancak Chen’e göre bu tür değişikliklerin etkisinin görülmesi zaman alacak. Chen, “Şu anda geleneksel maymun testlerinin tamamen yerine geçebilecek bir yöntem yok. Yapay zekâ hâlâ çok erken bir aşamada ve yaygın şekilde benimsenmesi uzun zaman alacak” dedi.