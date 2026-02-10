  1. Ekonomim
Consumer Reports araçları güvenli 5 markayı açıkladı; Listede ne Toyota, ne Honda ne de Volvo var!

Trafikte görmeye alıştığımız birçok otomobilin sahibi olduğu markaların da yer aldığı en güvenli 5 markayı Consumer Reports açıkladı.

MÜCAHİT DERE
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
consumerreports.org’un yayımladığı son güvenlik araştırması otomotiv dünyasında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Trafikte sıkça karşılaşılan ve güvenlik denince akla ilk gelen bazı üreticilerin listede yer almaması, raporun en çok konuşulan detayı oldu.

Consumer Reports, değerlendirmesini çarpışma testleri, sürücü destek sistemleri, kaza önleme teknolojileri ve uzun dönem kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak hazırladı.

Araştırmada öne çıkan markaların, aktif güvenlik donanımlarını standart hale getirmesi ve yazılım destekli sürüş yardımcılarında istikrarlı performans sergilemesi belirleyici oldu.

Özellikle otomatik acil frenleme, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi sistemlerin gerçek trafik koşullarındaki başarısı puanlamada önemli rol oynadı.

ARAÇLARI GÜVENLİ 5 MARKA

İşte yeni teknolojilerin belirleyici rol oynadığı 5 markalık liste;

1 MAZDA

2 GENESİS

3 ACURA

4 LİNCOLN

5 HYUNDAİ

Kaynak (source): Consumer Reports

Derleme: ekonomim.com