Corendon Airlines, Tour of Antalya’ya sponsorluk desteğine devam ediyor

Basketboldan voleybola, futboldan tenise, yelkenden bisiklete farklı branşlarda gerçekleştirdiği sponsorluklarla spora değer katan, takımların, sporcuların başarı yolculuğunda itici güç olan ve spor turizminin büyümesine destek olan “İlklerin Havayolu” Corendon Airlines, Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Antalya’nın dünya bisikletinde yükselen markası, Tour of Antalya uluslararası bisiklet yarışına 5. yılında da sponsorluğuna devam ediyor. Corendon Airlines, organizasyondaki sponsorluk desteğini çok boyutlu olarak kurguluyor.

Corendon Airlines, Tour of Antalya yarışçılarını Corendon Turizm Grubu çatısı altındaki “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” belgeli Grand Park Lara’da misafir etmeye hazırlanıyor.

Tour of Antalya’nın 9 Şubat’ta ilk etabı olan Manavgat-Antalya etabında Fraport TAV Antalya Havalimanı’nındaki alt geçidin üstüne özel olarak Tour of Antalya için büyük hazırlıklarla yerleştirilen Corendon Airlines Boeing 737-800 uçağı, dünyaca ünlü bisikletçilerle birlikte ikonik fotoğraf karesinde yer almak için bekliyor.

Corendon Airlines, “Dağların Kralı” lider formasının da sponsoru. Antalya’nın simgesi olan portakal meyvesinden ilham alınarak hazırlanan Turuncu formayı taşıyan sporcular, “Dağların Kralı” olarak anılıyor.