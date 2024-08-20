COVİD'i atlatmıştı: Dünyanın en yaşlı insanı öldü

İki dünya savaşı, bir iç savaş ve iki pandemi atlatan dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera, İspanya'da kaldığı huzur evinde 117 yaşında yaşamını yitirdi.

Guinness World Records, Fransız Lucile Randon'un 118 yaşında ölümünün ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanını Branyas'a Ocak 2023'te vermişti.

Ailesi sosyal medyadan, "Maria Branyas tıpkı dilediği gibi; uykusunda, huzur içinde ve acısız bizden ayrıldı" diye yazdı.

Branyas'ın yaşadığı İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi Hükümet Başkanı Salvador Illa paylaştığı mesajla "Katalonya'nın büyük annesi" dediği Branyas'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Branyas'ın ölümünün ardından dünyanın bilinen en yaşlı kişisi 23 Mayıs 1908 doğumlu Japon Tomiko Itooka oldu. Guinness'in yakında bu unvanı resmen 116 yaşındaki Itooka'ya vermesi bekleniyor.

113 yaşında COVID'e yakalandı

ABD California doğumlu Branyas'ın ailesi o daha yedi yaşındayken, Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce İspanya'ya taşınmış, Branyas eşini 1976 yılında 72 yaşındayken kaybetmişti.

İki dünya savaşı, İspanyol gribi ve İspanya iç savaşında sağ kalan Branyas, 113 yaşında COVID-19'a yakalanmış, hafif semptomlar gösterdikten sonra iyileşmişti.

En küçük kızı Rosa Moret, annesinin uzun ömrünü "genetiğe" bağlıyor. Moret, geçen yıl bir Katalan televizyonuna yaptığı açıklamada annesinin "hiç hastaneye gitmediğini veya hiç kırık şikayeti yaşamadığını" söylemişti.

Branyas 2019'da verdiği bir mülakatta "Uzun yaşamak için sıradışı hiçbir şey yapmadım, tek yaptığım yaşamak" diye konuşmuştu.

Barcelona Üniversitesinden araştırmacı Manel Esteller ise 2023'te Branyas'ın zihinsel sağlığının çok iyi durumda olduğunu açıklamış, yaşlı kadının dört yaşına ait hatıraları bile anımsayabildiğini söylemişti.

Tarihte bilinen en yaşlı kişi 1997'de 122 yaşında ölen Fransız Jeanne Louise Calment olmuştu.