Cuma mesajları 14 Kasım 2025 | Kısa, komik, üzücü, anlamlı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları

Cuma mesajları 14 Kasım 2025 cuma gününün gelmesiyle birlikte Müslümanlar tarafından sorgulanıyor... Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma mesajları en çok aranan konular arasında. Cuma gecesinden itibaren hazırlanan tebrik mesajları, öğle vaktinde kılınacak cuma namazı öncesi sevdiklere gönderiliyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşılabilecek en yeni, resimli, ayetli ve dualı cuma mesajlarını bu içerikte bulabilirsiniz. İşte 14 Kasım 2025 kısa, komik, üzücü, anlamlı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları 14 Kasım 2025

Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım (cc). Cuma gününüz mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah (sav) girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla’ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Kısa cuma mesajları

Hayırlı Cumalar!

Rabbim gönlüne ferahlık versin. Cuman mübarek olsun.

Bugün duaların kabul olsun. Hayırlı Cumalar!

Bereketin, huzurun, rahmetin günü… Hayırlı Cumalar.

Cuman şifa ve güzellik getirsin.

Komik cuma mesajları

Cuma geldi, sevaplar indirime girdi! Kap kap toplayın.

Cuma mesajı attım, sevapları stokladım. Sen de at ki ziyan olmasın!

Cuma bereketi ayağına gelsin, kargo ücretsiz.

Namaza kalkıyorum… İnşallah telefon da kalkar.

Cuma günü diyet bozulmaz, sevaplarla dengelenir kardeşim

Üzücü cuma mesajları

Dualarımda eksik olmadığın bir gün daha… Hayırlı Cumalar.

Ayrılığın ağır ama duam hep seninle. Cuman mübarek olsun.

Gidemediğimiz yerler, söyleyemediğimiz sözler var… Rabbim gönlümüze ferahlık versin.

Bu cuma; kaybettiklerimize rahmet, kalbimize sabır diliyorum…

Yarım kalan dualarımız tamam olsun… Hayırlı Cumalar.

Anlamlı cuma mesajları

Cuma, kalbin huzura açılan kapısıdır. Rabbim kapılarını sana hep açık kılsın.

Dua; bir gönülden diğerine kurulan en güzel köprüdür. Hayırlı Cumalar.

Sabahın aydınlığı, günün bereketi, kalbin huzuru seninle olsun.

Cuma, affın, rahmetin ve merhametin günüdür. Rabbim daim etsin.

Umutların çoğaldığı, dertlerin hafiflediği bir gün olsun inşallah.

Ayetli cuma mesajları

“Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d 28) — Hayırlı Cumalar.

“Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah 6) — Bereketli cumalar

“Rabbinize dua edin; O, size yakındır.” (Bakara 186) — Mübarek cumalar.

“Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 153) — Hayırlı Cumalar.

“Kim Allah’a tevekkül ederse O, ona yeter.” (Talak 3) — Cuman mübarek olsun.

Hadisli cuma mesajları

“Cuma günü, günlerin en hayırlısıdır.” — Hayırlı Cumalar.

“Dua müminin silahıdır.” — Rabbim dualarını kabul etsin.

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın.” — Gönlün huzurla dolsun.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” — Bereketli Cumalar.

“Gülümsemek sadakadır.” — Bu cuma yüzün hep gülsün.