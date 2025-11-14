Cuma namazı sünneti nasıl kılınır? Cuma namazı sünnette okunacak dualar neler? Cuma namazının kılınışına ilişkin detaylar araştırılıyor.

CUMA NAMAZI SÜNNETİ NASIL KILINIR?

Cuma namazı, İslam’da haftalık toplu ibadet olarak büyük öneme sahip olup, sünnet ve farz olmak üzere belirli kurallara göre kılınır. Müslümanlar için cuma günü cemaatle birlikte camide eda edilen bu namaz, dört rekat sünneti ile başlar ve ardından iki rekat farzı ile devam eder. Öncelikle, Cuma günü sabah namazı sonrasında, kişisel temizliğe ve gusle önem verilmesi teşvik edilir. Camide hazır bulunmadan önce eller, yüz ve ayaklar temizlenmeli, uygun şekilde giyinilmelidir.

Namaz öncesinde hutbe okunur ve bu hutbe, imam tarafından cemaatin dini ve ahlaki konularda bilgilendirilmesi amacıyla verilir. Müminler hutbe boyunca sessizce dinler, konuşmaz ve dikkatlerini ibadete yönlendirir. Cuma namazının sünneti, hutbe öncesinde dört rekat olarak kılınır. Bu sünnet, bireysel dua ve zikri içerebilir ve müminlerin Allah’a yakınlaşması için bir fırsat olarak değerlendirilir.

Namazın farz kısmı, imamın önderliğinde cemaatle birlikte kılınır. Farzın tamamlanmasının ardından, müminler öğle namazına kadar dua ve zikirlerini sürdürebilir. Cuma namazı, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin pekiştiği sosyal bir etkinlik olarak da önem taşır. Haftalık rutin içinde bu ibadetin ihmal edilmemesi, manevi huzur ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir.

CUMA NAMAZI SÜNNETTE OKUNACAK DUALAR NELER?

Cuma Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı:

Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhanekeyi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

