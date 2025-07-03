Depozito Yönetim Sistemi saha çalışmaları Samsun’da başladı

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Başkan Yardımcısı Dr. Zübeyr Dedeoğlu ve Çevre Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çelik, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi Samsun Saha Koordinasyon Toplantısı nedeniyle geldikleri Samsun’da, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol ve TOBB Çevre Müdürü Mert Kuleoğlu’da hazır bulundu.

Heyet, yapılan görüşmede çevre dostu Türkiye hedefi doğrultusunda ulusal çapta hayata geçirilecek olan Depozito Yönetim Sistemi’nin pilot iller arasında yer alan Samsun’daki uygulama süreci, yapılacak saha çalışmaları ve iş birliği imkanları hakkında istişarede bulundu. TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin ülke geleceği açısından son derece değerli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilecek Depozito Saha Yönetim Sistemi, çevresel farkındalığın artırılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması açısından hayati öneme sahip. Samsun’daki Oda ve Borsa camiası olarak bu sürece tam destek veriyoruz. Depozito Yönetim Sistemi, sürdürülebilir çevre politikaları açısından çok önemli bir adım. Bu konuda üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

Tercih değil, zorunluluk haline geldi

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ise konuşmasında, geri dönüşümün bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirterek, “Bu sistemle birlikte Türkiye genelinde plastik, cam, metal ve kompozit ambalajların doğaya karışmadan yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu hem çevreye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak” dedi.