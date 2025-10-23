Deprem bölgesinden Houston’a uzanan umut: Koç Birlik Hareketi’nden ilham veren dayanışma hikayesi

Koç Okulu öğrencilerinden Kerim R. Koç ve Emir Elyakim'in önderliğinde kurulan Koç Birlik hareketi; Berk Fidancıoğlu, Ramazan Çelikkol ve Naz Arı’nın da ekibe katkılarıyla, dayanışmanın ve bilimin gücünü bir araya getirerek örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler projenin başında kurumları tek tek ziyaret ederek hayallerini anlattı ve kuracakları robotik kodlama atölyeleri için destek istedi. Aygen Lojistik, Akkök Holding, Safiport, Martı TAG, Setur, Eti, Vehbi Koç Vakfı, Divan, Acun Medya ve Versatie Gayrimenkul desteğiyle oluşturulan 10 milyon TL’lik fon sayesinde, Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde deprem bölgesinde çocukların bilim ve teknolojiyle buluşması sağlandı. 6 Şubat depremlerinin ardından Koç Holding ve topluluk şirketlerinin katkılarıyla AFAD iş birliğinde kurulan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki Umut Kentlerde, konteyner atölyelerde okul sonrası robotik kodlama etkinlikleri başlatıldı. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde aylarca süren etkinliklerde çocuklar robotik projeler geliştirdi, takım olmayı öğrendi ve Türkiye’de düzenlenen turnuvalara katılım sağladı. Geçtiğimiz sezon Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki konteyner atölyelerde kurulan dört ayrı takım, aylar süren hazırlıkların ardından Mayıs ayında İzmir’de gerçekleşen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye finaline katıldı. Çocuklar projelerini başarıyla sundu, önemli bir deneyim kazandı ve ilk kez ulusal ölçekte sahneye çıkmanın gururunu yaşadı.

Adıyaman Umut Kent’ten uluslararası turnuvaya uzanan dayanışma hikayesi

Projeyi hayata geçiren Koç Okulu lise öğrencileri yalnızca uzaktan fon desteği sağlamakla kalmadı. Adıyaman’a gidip konteynerlerde kalarak gönüllü olarak çocuklarla birlikte çalıştılar, etkinlikler düzenlediler, onların projelerine rehberlik ettiler. Bu çabalar, yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da yankı buldu. FIRST ve LEGO Education tarafından düzenlenen FIRST LEGO League organizasyonu, Adıyaman Umut Kent takımının azmini ve Koç Birlik Hareketi’nin örnek dayanışmasını fark etti. Takım, 29 Nisan – 2 Mayıs 2026 tarihlerinde ABD Houston George R. Brown Convention Center’da düzenlenecek FIRST Championship turnuvasına özel davet aldı. Katılabilmeleri durumunda Adıyamanlı depremzede çocuklar, kendilerine inanan “abi” ve “abla”larıyla birlikte Türkiye’yi bu büyük uluslararası sahnede temsil edecek. Tüm yolculuk, yine Koç Birlik Hareketi ve sponsor şirketlerin desteğiyle finanse edilecek. Adıyaman Umut Kent’te konteynerlerde yaşayan 10 ortaokul öğrencisi şu anda büyük heyecanla FIRST LEGO League Türkiye aşamalarına hazırlanıyor. Mersin’deki yerel turnuvaya ve İzmir’de düzenlenecek ulusal turnuvaya katılacak takım, deneyim elde edecek ve ardından Houston yolculuğuna çıkacaklar.

Bilimle birleşen dayanışma Türkiye’den dünyaya taşınıyor

Bu proje, yalnızca bir bilim etkinliği değil; bir umudun ve dayanışmanın elden ele taşınma hikayesi. Depremle sarsılan bir coğrafyada, gençlerin kurduğu bu köprü, bilimin ve dayanışmanın insanları nasıl birleştirdiğini gösteriyor. Adıyaman’dan Houston’a uzanan bu yolculuk, Türkiye’nin geleceğine inanan gençlerin yaktığı ışığın ne kadar uzaklara ulaşabileceğinin en güzel kanıtı.