Depremden etkilenen Hataylı çocuklar sörf becerilerini geliştirmek için Sri Lanka'daydı

Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde yaşayan 16 yaş altındaki gençleri sörfle ücretsiz buluşturan Hatay Sörf Merkezi; 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak ve Hatay'ın sörf potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hayata Destek, Mellow Turkey ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ortaklığıyla dalgaların dönüştürücü gücünü gençlerin hayatına ve kentin geçim kaynaklarına erişimine adapte etme vizyonuyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen merkezde hem teorik hem de pratik dersler veriliyor.

Sörfle dönüşen hayatlar

2023-2024 sezonunda pek çok genci ve ailesini sörfle tanıştırma, 1.000 gence başlangıç seviye sörf eğitimi verme ve 20 genci geleceğin sörf lideri olarak yetiştirme imkânı yaratan Hatay Sörf Merkezi'nin 3 kız, 5 erkek 8 genci 21-31 Ocak 2025 tarihleri arasında uluslararası sörf kampına katılmak için Sri Lanka'daydı.



Henüz yüzme bilmezken Hatay Sörf Merkezi sayesinde dalgalarla tanışarak Türkiye şampiyonu eğitmenlere dönüşen Akıl Köse ve Haydar Esmer'in liderliğinde Türkiye ve Hatay'ı temsil eden gençler; okyanusun sularında sörf becerilerini geliştirme şansı yakaladı.

Eğitmen Haydar Esmer sürece dair düşüncelerini “İnsanların dil, din, ırk ayrımı farketmeksizin birbirlerine önyargısız yaklaşması ve ortak buluşma noktasının sörf olması kazandığım en iyi tecrübeydi” cümlesiyle paylaşırken, eğitmen Akıl Köse ise Sri Lanka deneyimini şu şekilde ifade etti: “Yeni hayallerin doğduğu, yeni deneyimlerin yaşatıldığı, kültürün sörfle birleştiği, hiç kimsenin yüzünde mutsuz bir ifade olmadığı, dalgaları kadar güzel bir tecrübeydi.”

Kampa katılma şansı yakalayan sekiz öğrenciden biri olan 16 yaşındaki Süreyya duygularını “Sri Lanka sayesinde çok farklı yaşamların da mümkün olduğunu anladım. Huzuru benimsedim, insanların yüzündeki sörf gülümsemesini görmek beni çok mutlu etti. Oradaki sıcak ortamı ve yaşamı hayata getirme isteğim çok arttı” şeklinde paylaşırken; 15 yaşındaki Ozan ise “Sörf sayesinde dünyanın farklı yerlerinden insanlarla tanışma fırsatım oldu. Yeni kültürleri ve insanları tanımak ufkumun açılmasını sağladı” dedi.

Samandağ Sri Lanka'nın izinde sörfle hayata tutunuyor

19 yıl önce Sri Lanka'yı vuran Hint Okyanusu depremi ve ardından gelen tsunami, ülkenin sahil kasabalarında büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. Ancak zamanla, sörf bu kasabadaki dönüşümün ve toparlanmanın önemli bir unsuru haline geldi. Bölgeye yeni turistler ve yatırımcılar çeken sörf kültürü yerel ekonomiyi canlandırıp istihdam alanı yarattı ve toplulukların yeniden inşa sürecine katkı sağladı. Bugün depremin yaralarını sörf ile saran Sri Lanka, hem doğal güzellikleri hem de sörf kültürüyle tüm dünyada öne çıkmaya devam ediyor.

Tarihin en ölümcül depremlerinden biri ile yıkıma uğrayan Sri Lanka'nın sörf ile hayata tutunmasına birebir şahit olan genç sörfçüler, bu dönüşüm hikâyesinden aldıkları ilham ve cesaretle Hatay'ın yeniden kalkınmasına öncü olacak.

Hatay Sörf Merkezi'nin kurucu ortağı Deniz Toprak, “14 kilometre uzunluğundaki yapılaşmamış sahili ve uygun su sıcaklığı ile dalga sörfü yapmaya elverişli olan Samandağ'ın sörf için oldukça uygun olduğunu fark ettik ve Mayıs 2023'te hayata geçirdiğimiz Hatay Sörf Merkezi ile gençleri sörfle tanıştırdık. Hatay Sörf Merkezi gençlerinin, çok benzer bir felaketi yaşayan Sri Lanka'nın dönüşüm hikâyesine tanık olmasını da çok istiyordum. Böylece büyük yıkımların ardından doğa ve kökleri ile korkusuzca bağ kurarak iyileşmenin mümkün olduğunu görebildiler. Deprem, sadece fiziksel yapıları değil, insanların ruhlarını ve umutlarını da sarsıyor. Ancak Sri Lanka örneğinde olduğu gibi, sporun ve doğayla kurulan bağın iyileştirici gücü toplulukların yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olabilir. Deprem Haftası vesilesiyle, Hatay'da sörf aracılığıyla bir dönüşüm hikâyesi yazmaya devam ediyoruz.” dedi. Sri Lanka yolculuğunu her sene düzenli bir şekilde yapmak istediğini dile getiren Toprak, gençlerin bu deneyimden öğrendiklerinin Samandağ'ın sörf ışığında sosyo-ekonomik kalkınması için umut olacağını ifade etti.

1-7 Mart Deprem Haftası: Hatay için dayanışma ve umut

6 Şubat depremlerinin ardından hayatın yeniden inşa edilmesi için en önemli adımlardan biri de çocuk ve gençlerin iyilik hallerini desteklemek oldu. 1-7 Mart Deprem Haftası, yalnızca kayıplarımızı anmak için değil, Hatay Sörf Merkezi'nin çalışmalarında olduğu gibi afetlere karşı daha dirençli toplumlar inşa etmek için bir farkındalık haftası olarak da önem taşıyor.