Depremzede çocuklar, mobil sınıfta yazılımla tanıştı

BTK Akademi, mobil sınıfa dönüştürdüğü konteyneri, gerekli bilgisayar, internet ve elektrik altyapısıyla donatıp robotik kodlama setleriyle afetzede çocuklar için yazılım projesini hayata geçirmek üzere deprem bölgesine gönderdi.

Adıyaman'da konuşlandırılan mobil sınıfta eğitime katılan çocuklar, yazılımın temelini öğrenmeye başladı. Eğitim sayesinde deprem psikolojisinden biraz da olsa uzaklaşan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ermiş, AA muhabirine, depremler sonrası farklı bir proje için yola çıktıklarını anlattı.

Yazılım alanında çevrim içi ve yüz yüze eğitimler verdiklerini belirten Ermiş, "BTK Akademi'de normal şartlar altında yaklaşık 1 milyon 300 bin kullanıcımıza online eğitimlerle yazılım alanında yetişmek üzere hizmet vermekteyiz. Ayrıca ülkemizin farklı şehirlerinde yüz yüze eğitimler de planlamaktayız. Depremle birlikte bu konteyneri mobil sınıf haline getirdik." diye konuştu.

Ermiş, gerekli robotik kodlama setleri, bilgisayarlar, internet ve elektrik altyapısıyla deprem bölgesine intikal ettiğini söyledi.

Depremlerden etkilenen 11 şehrin tamamını dolaşacaklarını dile getiren Ermiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem bölgesinde özellikle konteyner ve çadır kentlerde ortaokul grubundaki çocuklarımıza yazılımın temelini öğretebilmeyi planladık. Ülkemizin bu dönemde travmayı yaşayan çocuklarımızın gündemini biraz değiştirebilmek, eğlendirebilmek istedik. Bu vesileyle yazılım ve kodlama dünyasına ait bir farkındalık oluşturabilmek için deprem bölgemizde mobil sınıfımızda eğitim hizmetlerimize devam edeceğiz."