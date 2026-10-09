Dev keşif! Nesilleri tükenmek üzereydi: Şimdi sayıları 180 bine ulaştı

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Dev kaplumbağa nüfusu 180 bine ulaştı

Seyşeller Adaları Vakfı (SIF) ve Exeter Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmaya göre, Hint Okyanusu'ndaki Aldabra Atolü'nde yaklaşık 180 bin dev kaplumbağa yaşıyor. Araştırmada elde edilen veriler, bu nüfusun tür için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi.

2018-2022 yılları arasında gerçekleştirilen beş yıllık sayımların analiz edilmesiyle hazırlanan çalışma, 1990'ların sonlarından bu yana yapılan ilk kapsamlı güncelleme oldu. Daha önce yaygın olarak kullanılan tahminlerde, atolde yaklaşık 100 bin kaplumbağa bulunduğu belirtiliyordu.

Aldabra Atolü, dev kaplumbağaların doğal ortamlarında serbestçe dolaştığı dünyadaki iki bölgeden biri olarak biliniyor. Diğer bölge olan Galapagos Adaları'nda ise çok daha küçük bir nüfus bulunuyor.

Bir zamanlar binin altına düşmüştü

Aldabra dev kaplumbağalarının nüfusu, 19. yüzyılda hayvanların aşırı sömürülmesi nedeniyle ciddi biçimde azaldı. Bir dönem adada binden az kaplumbağa kaldığı tahmin ediliyor.

Türün korunması amacıyla başlatılan çalışmalar, zaman içinde önemli sonuçlar verdi. Aldabra Atolü, 1981 yılında sıkı koruma statüsüne kavuşurken 1982'de UNESCO Dünya Mirası alanı olarak ilan edildi.

Uzun yıllar boyunca sürdürülen koruma programları sayesinde kaplumbağaların yeniden çoğalması sağlandı. Araştırmacılar, elde edilen sonuçların Hint Okyanusu'ndaki en önemli doğa koruma başarılarından birini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Kaplumbağaları saymak sanıldığı kadar kolay olmadı

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Nancy Bunbury, Aldabra'daki dev kaplumbağa izleme programının bölgenin en uzun soluklu çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Ancak atolün yoğun bitki örtüsü, sayım sürecini oldukça zorlaştırdı. Kaplumbağaların bazı bölgelerde gözlemlenememesi nedeniyle araştırmacılar, doğrudan sayım yapılamayan alanlardaki nüfusu da modelleme yöntemleriyle tahmin etti.

Bunbury, çalışma sayesinde Aldabra kaplumbağalarının nüfusuna ilişkin şimdiye kadarki en güvenilir değerlendirmelerden birinin ortaya konduğunu ifade etti. Elde edilen verilerin, türün gelecekteki nüfus değişimlerini takip etmek için önemli bir referans oluşturacağı belirtildi.

İklim değişikliği ve istilacı türler tehdit oluşturuyor

Kaplumbağa nüfusundaki artış önemli bir başarı olarak değerlendirilse de araştırmacılar, türün geleceği konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Aldabra Atolü'nde iklim değişikliğinin etkileri giderek daha fazla hissediliyor. Daha uzun süren ve daha sık yaşanan kuraklıkların, kaplumbağaların besin kaynaklarını ve gölgelenebilecekleri alanları azaltabileceği öngörülüyor.

Yükselen deniz seviyeleri de atolün alçak kesimleri için risk oluşturuyor. Bunun yanı sıra kaplumbağa yumurtaları ve yavrularıyla beslenen vahşi kediler ve siyah fareler gibi istilacı türler, nüfusun geleceğini tehdit etmeyi sürdürüyor.

Araştırmacılara göre, istilacı memelilerin kontrollü ve planlı biçimde ortadan kaldırılması, kaplumbağaların üreme başarısını artırabilir. Böyle bir adımın, türün iklim değişikliğinin oluşturacağı baskılara karşı daha dirençli hale gelmesine de katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Araştırma, gelecekteki koruma çalışmaları için yol gösterecek

Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dr. Dave Hudson, sonuçların kaplumbağalar açısından sevindirici olduğunu belirterek sahada yürütülen uzun soluklu çalışmaların önemine dikkat çekti.

Hudson, ulaşılan nüfus rakamlarının koruma çalışmalarının sona erdiği anlamına gelmediğini, aksine gelecekteki değişimleri izlemek için bir başlangıç noktası oluşturduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, yeni verilerin kaplumbağa nüfusunun iklim değişikliği, kuraklık ve istilacı türler karşısındaki durumunu takip etmeye yardımcı olmasını bekliyor. Böylece olası tehditlerin erken tespit edilmesi ve türün korunması için gerekli önlemlerin zamanında alınması hedefleniyor.