Dünya genelinde 600 milyon hayvan sahipsiz

ANKARA

Tüm dünyada kedi ve köpekler başta olmak üzere 600 milyon evcil hayvanı sahipsiz olduğu bildirildi. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle evcil hayvan mama üreticisi Royal Canin tarafından yapılan yazılı açıklamada, insanların barınak ve bakımevlerindeki hayvanları sehiplenme konusunda yanlış önyargılar nedeniyle çekingen davrandığı kaydedildi.

Bakım evleri ve barınaklardaki kedi ve köpeklere yönelik olarak en yaygın önyargının bu hayvanların travmatik geçmişleri nedeniyle eğitilmesinin zor olacağı, sağlık sorunları olacağı yönünde geliştiğini belirten Köpek Eğitim Uzmanı Ali Yeşilırmak, “Hayvanlardan önce maalesef önyargıları sahipleniyoruz. Oysa barınaklarda, yeni bırakılmış, yeni terk edilmiş veya hiçbir travmatik geçmişi olmayan hayvanlar da bulunuyor.

Kaldı ki bu travmatik süreçlerin çözümü çoğu zaman oldukça kolay. Çok kısa bir çabayla o hayvanlar ilgili psikolojiden kurtarılabilir ve onları hayatımıza yaşam ortağı yapabiliriz. Bu konuda ne kadar fazla bilinçli yönlendirme yapılırsa sahipsiz hayvanların yuva bulması konusunda o kadar fazla adım atmış oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Mars Petcare girişimi End Pet Homelessness platformunun yaklaşık 224 milyon evsiz hayvanın olduğu 9 ülkede yaptığı bir çalışmada, her 3 kişiden en az 2'sinin kedi ve köpeklerin sokaklardan kurtarılması ve korunaklı alanlarda olmasına inandığı aktarılırken, potansiyel hayvan sahiplerinin yüzde 47’sinin hayvanın duygusal zarar göreceğinden endişe edeceğini söylediği, yüzde 37’sinin de barınaktan sahiplenme istemediğini belirtti.

Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu da yaptığı değerlendirmede, “Yaşamlarımızı daha güzel bir yer haline dönüştüren hayvanlar için daha iyi bir dünyayı sorumlu hayvan sahipliği anlayış ve uygulamaları ile mümkün kılacağımıza inanıyoruz. Hayvan sahiplerinin ilk günden alacağı sorumluluk ile hayvan terk edilmelerinin önüne geçebilir ve evsiz hayvanlar konusunda kalıcı bir çözüm bulabiliriz.

Yaşamınıza yuvası olmayan bir canlıyı dahil etmekten korkmayın fakat bunu yapmadan önce ona sunabilecekleriniz ve sorumluluklarınız hakkında iyice düşünün” dedi. Çavuşoğlu, hayvanların terk edilmesini önleme, hayvan sahiplerini bilgilendirme ve cesaretlendirme, yuvası olmayan hayvanlara da iyi bir yaşam sunma için barınak ve bakımevleriyle işbirliği geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bu kapsamda Royal Canin’in “Kurtaran Ev Derneği” yerleşkesinde 4 Nisan günü düzenlenen etkinliğe katıldığı ve mama bağışı yanında Kurtaran Ev tesislerinin iyileştirilmesine katkı verdiği bildirildi. Royal Canin’in bağlı bulunduğu Mars şirketi ayrıca 2015’ten bu yana gönüllülük esasına dayalı olarak toplum yararına çalımaya destek veriyor.

Kurtaran Ev Kurucusu Onur Boltürk de 700’den fazla köpek ve 300’e yakın kedi yanında farklı hayvanlara da ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bireyleri hayvan sahiplenmeden önce sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olma konusunda uyardı ve barınaklardan sahiplenme konusunda da çekingen olmamaya çağırdı.