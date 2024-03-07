Dünya Kadınlar Günü: Türkiye'de geçen yıl 403, son iki ayda 71 kadın öldürüldü

Türkiye'de 2024 yılı başından itibaren 71 kadın öldürüldü. 27 Şubat'ta ise bir rekor yaşandı; aynı gün yedi kadının birden öldürülmesiyle bir günde bilinen en yüksek sayıda kadın cinayeti işlendi.

Toplumsal cinsiyete bağlı cinayetleri takip eden ve şiddet mağdurlarına destek sağlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre, geçen yıl Türkiye'de en az 403 kadın, çoğu mevcut veya eski eşleri vey kendilerine yakın diğer erkekler tarafından öldürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, kadınların korunmasını bir öncelik haline getirdiğini belirtiyor. "Mağdurlar şikayetlerinden vazgeçmiş olsalar bile onları takip etmeye devam ediyoruz. Her vaka bizim için çok fazla" diyen bakan davaları bizzat takip ettiğinin altını çiziyor.

"Cinayetlerin nedeni erkeklerin kabullenememesi"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim'e göre bu cinayetlerin arkasında erkeklerin kabullenememesi yatıyor.

Cinayetleri, derin ataerkil geleneklere ve kadınların ev dışında çalışmak ve sorunlu ilişkilerden ayrılmak istemesinin bu geleneklere aykırı düşmesine bağlayan Ataselim, "Türkiye'de kadınlar daha özgür ve daha eşit yaşamak istiyor. Kadınlar olumlu anlamda çok değişti ve ilerledi. Erkekler bunu kabullenemiyor ve kadınların ilerlemesini şiddetle bastırmaya çalışıyorlar." sözleriyle durumu açıklıyor.

Platform olarak yaşanan cinayetlerin önlenebilecek olduğuna inandıklarını vurgulayan Ataselim, şiddete maruz kalan kadınlar için bir telefon hattı kurulması ve mevcut talebi karşılamaktan uzak olan kadın sığınma evi sayısının artırılmasını talep ediyor.