Dünyaca ünlü konserlerin biletleri Türkiye’de daha mı pahalı?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2020 yılında başlayan pandemiyle dünya bir kapanma sürecine girdi. Yaklaşık 1 yılın ardından evlerden çıkmaya başlarken, enflasyon kendini hatırlattı. Aynı dönemde Türkiye’de ekonomi politikalarındaki değişiklik kurlarda tırmanışla enflasyondaki seyrin daha yüksek olmasına yol açarken alım gücünü de eritti.

Böyle zamanlarda temel bir tüketim davranışı olarak temel ihtiyaçlara yönelim olunca eğlence ve kültür faaliyetleri de payını azalttı.

Türkiye’de geçmiş eğlence faaliyetleri

90’lı yıllarda Türkiye’de konser organizasyonları çok renkli olurken, dönemin en ünlü isimlerinin turnelerinin yolu ülkemizden de geçiyordu. Madonna, Micheal Jackson gibi o dönemin en ünlü isimlerinin konserlerinin biletleri tükeniyordu.

1993 yılında eylül ayında Micheal Jackson, ekim ayında da Madonna Türkiye’de 250 bin lira fiyatlı biletlerle Türkiye’de konser vermişti.

2 milyon 497 bin 500 lira olan asgari ücretle yaklaşık 10 bilet alınabiliyordu.

Micheal Jackson konserinin olduğu gün 23 Eylül 1993’te dolar kuru yaklaşık 12 bin lira olurken, bilet de yaklaşık 21 dolar ediyordu.

Madonna konserinde, 7 Ekim 1993’te ise 250 bin lira olan bilet 12 bin 311 lira olan dolar kuruyla 20,3 dolar ediyordu.

2024’te Türkiye’ye gelen dünya starı: Bryan Adams

90’lı yıllarda dünyaca ünlü starların konserleri düzenlenen Türkiye’de son düzenlenen konser dünyaca ünlü isim Bryan Adams olunca geçmiş zamandaki bilet fiyatları kadar sanatçının diğer ülkelerdeki konser bileti fiyatları da ilgi çekti.

18 Ekim 2024’te Türkiye’de Bryan Adams bir konser verdi. Biletleri 2 bin 500 ila 10 bin 650 TL arasında fiyat buldu.

En düşük bilet fiyatı 73 dolar ederken, 17 bin 2 TL olan asgari ücretle de 6,8 yaklaşık 7 bilet alınabiliyordu.

Dünyada Bryan Adams turnesinin bilet fiyatları

Bryan Adams’ın 2024 yılı Dünya Turnesi bilet fiyatları diğer ülkelerde ise daha dikkat çekici boyutta oldu.

Aynı turne kapsamında 23 Kasım’da Portekiz’de sahne alan ünlü sanatçının konser bileti fiyatı 55 Euro’dan başlayan fiyatla satıldı. TL karşılığı 1.980 TL oldu.

Turne 2025’te de sürecek ve İspanya Sevilla’da sahne alacak Bryan Adams’ın oradaki bilet fiyatları 60 Euro’dan yani 2 bin 160 TL’den başlıyor.

Hindistan’da da 6 farklı kez sahne alacak olan sanatçının biletlerinin fiyatı 2 bin 999 rupiden başlıyor. TL karşılığı ise 1.227 lira oluyor.