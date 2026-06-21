Dünyaca ünlü şeflerle Çorum'da Gastronomi rüzgârı esti

Çorum’un, Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar’ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına gastronomi alanında dahil olması hedefiyle hazırlanan proje kapsamında, 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında “Açık Ateş Etkinlikleri” düzenlendi. Etkinliklerle birlikte Çorum, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.

Çorum’da düzenlenen "Açık Ateş Gastronomi Etkinliği” yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Çorum Saat Kulesi önünde toplanan kalabalık, Bedesten'e kadar yürüdü. Çorum Valisi Ali Çalgan, farklı ülkelerden gelen şefleri ve misafirleri şehirde ağırlamaktan duydukları ifade ederek mutfağın yalnızca yemek kültürünü değil, emeğe, insana ve kültürel çeşitliliğe duyulan saygıyı da temsil ettiğini söyledi. Vali Çalgan, "Uluslararası mutfak dünyasının yer aldığı bu büyük ligde Çorum mutfağının da hak ettiği değeri ve takdiri göreceğine inanıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum’un son yıllarda sanayi başta olmak üzere ticaret, tarım, tarih ve kültür alanlarında büyük başarılara imza attığını söyledi. Çorum mutfağının zenginliğinin, köklü geçmişinden geldiğini anlatan Başkan Aşgın, kentin gastronomi alanındaki zenginliğinin çok eskiye dayandığını belirtti. Aşgın, "Çorum, Türkiye ve dünyanın önemli kültür ve tarih şehirlerinden biridir. Çorum futbolda süper ligde, ticarette, sanayide süper ligde, tarımda süper ligde. Zengin gastronomisiyle de dünya ölçeğinde süper ligde olmaya adayız." diye konuştu.

Protokol üyelerince festivalin sembolik ateşi yakıldı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de kentin tarihi ve kültürel birikimiyle çok zengin bir değere sahip olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından, etkinlik alanında protokol üyelerince festivalin sembolik ateşi yakıldı. Etkinlik süresince Çorum'un yöresel yemekleri tanıtıldı, üniversite öğrencilerince hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, İspanya, Brezilya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen açık ateş pişirme ustaları, gastronomi uzmanları, gurmeler ve şeflerin yanı sıra Türkiye’den de alanında tanınmış şefler, aşçılar, gastronomi yazarları yer aldı. Üç gün süren organizasyon boyunca Çorum’un tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri düzenlenen geniş kapsamlı etkinliklerle tanıtıldı.

Çorum mutfağının özgün yapısını ön plana çıkardı.

Programda kortej yürüyüşü, Bedesten Meydanı’nda ateş yakma töreni, Hitit medeniyeti temalı gezi programları, fotoğraf sergileri, söyleşiler, gala yemeği, açık ateş yemek pişirme gösterileri, şef ve yerel ustaların bir araya geldiği workshop etkinlikleri ile gastronomi safari programları yer aldı.

Etkinlik kapsamında konuklar ayrıca İskilip, Osmancık ve Dodurga ilçelerini ziyaret ederek Çorum’un yöresel lezzetlerini, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Açık Ateş Etkinlikleri, insanlık tarihinin en eski pişirme yöntemlerinden biri olan ateşle pişirme kültürünü merkeze alarak Çorum mutfağının özgün yapısını ön plana çıkardı. Yerel ürünler ve geleneksel tariflerin modern gastronomi anlayışıyla buluştuğu organizasyonun, kentin gastronomi turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.