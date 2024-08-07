Dünyada en zengin 3 bin kişiye “servet vergisi” tartışılıyor

Son yıllarda giderek artan şekilde dünyada “süper zenginlere” ekstra vergi çağrıları yapılırken, yüksek enflasyon ortamında dahi milyarderlerin servetlerin artmaya devam ettiği görülüyor.

Serveti artan zenginlerin ödedikleri vergi miktarı son on yılların en düşük seviyelerinde olurken, Brezilya hükümeti bu durumu değiştirmek için cesur bir adım atarak, “süper zenginler için yüzde 2'lik bir küresel servet vergisi” önerdi.

250 milyar dolar gelir

Brezilya’nın önerisi, dünyanın en zengin 3 bin kişisine yönelik olurken, ilk bakışta küçük gibi görünen yüzde 2’nin şu anda ödenen vergilerin yanında yüksek olduğu görülüyor.

G20 raporuna göre, milyarderler servetlerinin sadece yüzde 0,3'ünü vergi olarak öderken, ekonomistler, yüzde 2'lik verginin her yıl fazladan 250 milyar dolar gelir yaratacağını hesapladı.

Bu paranın iklim değişikliği, küresel yoksulluk gibi alanlarda kullanılması da planlanıyor.

Zenginler, orta sınıftan daha az vergi ödüyor

Bu iddialı oran, Paris Ekonomi Okulu ve California Üniversitesi Berkeley’den Ekonomist Gabriel Zucman’dan çıktı.

“Vergi Cennetleri: Ulusların Gizli Zenginliği” kitabının yazarı Zucman, All Things Considered’a verdiği röportajda, yüzde 2’lik vergi için süper zenginlerin bugün ödedikleri vergilerin çok düşük etkinlikte olduğunu, ABD ve dünya genelinde orta sınıf insanlardan çok daha az vergi ödediklerine dair "kanıtlar" olduğunu belirtti.

Zucman, vergi adaletsizliğinin iki büyük soruna yol açtığını vurguladı. İlk sorun “para kaybı” olurken, hükümetler için büyük bir vergi geliri kaybı olurşuyor ve eğitime, sağlığa, altyapıya harcayabilecek paranın süper zenginlerin vergi ödememeleri nedeniyle harcanamadığını belirtiyor.

Zucman, ikinci sorun için de “adaletsizlik” vurgusu yaparken, "Vergi ödeme gücü en yüksek olan kişilerin, sıradan insanlardan daha az vergi ödemelerine izin verilmesinin anlaşılması zor” dedi.

ABD ve Almanya olumsuz baktı

Süper zenginlere yönelik yüzde 2 vergi fikri, son G20 toplantısında büyük ilgi görürken, Fransa, İspanya, Güney Afrika ve birkaç diğer ülkenin destek verdiği görüldü. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın başta olmak üzere Almanya’nın da dahil olduğu bazı ülkeler ise bu fikre katılmadı.

Zenginleri çekmek isteyen ülkeler risk yaratıyor

Zucman, küresel servet vergisinin yıllar sürebileceğini söylerken, bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaşılabileceğini kabul ediyor. "Bir dibe doğru yarış riski var. Bazı ülkelerin milyarderleri çekmeye çalışmak için onları vergilendirmemeyi seçmeleri riski var" diyen Gabriel Zucman, planın işe yaraması için küresel bir mutabakata gerek olmadığını, yeterli sayıda ülkenin bu konuda adım atmasının yeterli olacağını düşünüyor.