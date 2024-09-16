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Dünyanın en yaşlı kedisi Rosie öldü: İnsan yaşına göre 152 yaşındaydı

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde, resmi olmayan kayırlara göre, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Rosie isimli kedi 33 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Dünyanın en yaşlı kedisi Rosie öldü: İnsan yaşına göre 152 yaşındaydı
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İngiltere'de, resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kedisi olan "Rosie" 33 yaşında öldü.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki Lila Brisset konuya ilişkin açıklama yaptı.

İnsan yaşına göre 152 yaşındaydı

Brisset, 1990'lı yıllarda sahiplendiği kedisi Rosie'nin 33 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti. Kedinin yaşının, insan yaşına göre 152 yıla denk geldiği belirtiliyor.

Resmi olmayan kayıtlara göre, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Rosie'nin sahibi Brisset, kedisinin bu ünvanı resmen alması için Guinnes'e başvurmadı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, İngiltere'de 28 yaşındaki Flossie, dünyanın en yaşlı kedisi unvanına sahip.

Guinness Rekorlar Kitabı'na daha önce dünyanın en yaşlı kedisi unvanıyla giren Creme Puff adlı kedi, 38 yaşına kadar yaşamıştı.

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