Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı; Zirve Tokyo’nun Türkiye’den de bir şehir listeleniyor…

CEOWORLD magazine tarafından paylaşılan bilgiye göre dünya ekonomisinin ağırlık merkezi, küresel ölçekte belirli metropol alanlarında yoğunlaşmaya devam ediyor. Açıklanan güncel verilere göre, ekonomik büyüklükleri yüz milyarlarca doları aşan şehirleşmiş bölgeler, küresel gayrisafi hasılanın önemli bir bölümünü tek başlarına üretiyor. Listenin üst sıralarında yer alan metropoller, sanayi, finans, teknoloji, lojistik ve hizmet sektörlerinde yarattıkları katma değerle dikkat çekiyor.

Özellikle Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Avrupa ekseninde yoğunlaşan bu ekonomik merkezler; güçlü altyapıları, yüksek nüfusları ve gelişmiş iş ekosistemleriyle öne çıkıyor. Finans merkezleri küresel sermaye akışlarını yönlendirirken, teknoloji odaklı bölgeler inovasyon ve girişimcilik alanlarında belirleyici rol üstleniyor. Üretim ve ticaret ağı güçlü olan metropol alanları ise küresel tedarik zincirlerinin kritik noktalarını oluşturuyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 50 ŞEHRİ

Listede yer alan bölgelerin büyük bölümü, tek başına birçok ülkenin yıllık ekonomik üretimini geride bırakacak seviyelere ulaşmış durumda. Bu tablo, şehirlerin artık yalnızca yerel değil, doğrudan küresel aktörler haline geldiğini gösteriyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve nüfus hareketleri, bu ekonomik sıralamaların yeniden şekillenmesinde belirleyici olacak.

🇯🇵 Tokyo – 2,55 Trilyon $

🇺🇸 New York–Newark – 2,49 Trilyon $

🇺🇸 Los Angeles–Long Beach–Anaheim – 1,62 Trilyon $

🇬🇧 Londra – 1,47 Trilyon $

🇰🇷 Seul – 1,42 Trilyon $

🇫🇷 Paris Metropol Alanı – 1,39 Trilyon $

🇺🇸 Chicago–Naperville–Elgin – 1,25 Trilyon $

🇯🇵 Osaka–Kobe – 1,19 Trilyon $

🇺🇸 San Francisco–Oakland–Berkeley – 1,15 Trilyon $

🇨🇳 Şanghay – 1,15 Trilyon $

🇨🇳 Pekin – 1,10 Trilyon $

🇺🇸 Washington–Arlington–Alexandria – 1,09 Trilyon $

🇺🇸 Dallas–Fort Worth–Arlington – 1,08 Trilyon $

🇺🇸 Houston–The Woodlands–Sugar Land – 1,01 Trilyon $

🇺🇸 Boston–Cambridge–Newton – 1,01 Trilyon $

🇸🇬 Singapur – 987,54 Milyar $

🇷🇺 Moskova – 975,80 Milyar $

🇺🇸 Seattle–Tacoma–Bellevue – 949,96 Milyar $

🇺🇸 Philadelphia–Camden–Wilmington – 946,58 Milyar $

🇺🇸 Atlanta–Sandy Springs–Alpharetta – 941,82 Milyar $

🇨🇳 Şenzen – 922,69 Milyar $

🇨🇦 Toronto – 917,49 Milyar $

🇺🇸 Miami–Fort Lauderdale–Pompano Beach – 880,14 Milyar $

🇺🇸 San Jose–Sunnyvale–Santa Clara – 872,41 Milyar $

🇹🇼 Taipei – 867,83 Milyar $

🇨🇳 Çongçing – 866,56 Milyar $

🇨🇳 Guangzhou – 863,35 Milyar $

🇦🇺 Sidney – 855,03 Milyar $

🇭🇰 Hong Kong – 838,85 Milyar $

🇯🇵 Nagoya – 834,30 Milyar $

🇦🇺 Melbourne – 772,67 Milyar $

🇺🇸 Phoenix–Mesa–Chandler – 769,09 Milyar $

🇮🇩 Cakarta – 760,25 Milyar $

🇨🇳 Suzhou – 751,51 Milyar $

🇺🇸 Minneapolis–St. Paul–Bloomington – 745,95 Milyar $

🇺🇸 Detroit–Warren–Dearborn – 731,66 Milyar $

🇮🇳 Mumbai – 723,98 Milyar $

🇨🇳 Vuhan – 718,68 Milyar $

🇮🇳 Ulusal Başkent Bölgesi – 715,60 Milyar $

🇺🇸 San Diego–Chula Vista–Carlsbad – 708,97 Milyar $

🇧🇷 São Paulo – 701,64 Milyar $

🇨🇳 Chengdu – 699,39 Milyar $

🇨🇳 Nanjing – 690,57 Milyar $

🇺🇸 Denver–Aurora–Lakewood – 689,39 Milyar $

🇰🇷 Busan–Gyeongnam – 687,14 Milyar $

🇹🇭 Bangkok – 685,12 Milyar $

🇲🇽 Meksiko Şehri – 682,45 Milyar $

🇪🇸 Madrid Metropol Alanı – 680,57 Milyar $

🇨🇳 Hangzhou – 678,72 Milyar $

🇹🇷 İstanbul – 677,02 Milyar $

Kaynak: CEOWORLD magazine

Derleme: ekonomim.com