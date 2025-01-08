Dünyanın trafik başkenti İstanbul oldu: Yılda kaç saat trafikte geçiyor?

ABD'li bir veri şirketi 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, İstanbul'un 2024 yılında dünyanın trafiği en sıkışık şehri olduğunu açıkladı.

Global veri şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, trafik gecikmelerinde en çok zaman kaybı yaşayan şehirler arasında İstanbul başkent oldu. İstanbul'da sürücüler, yıllık ortalama 105 saatlik gecikme süresiyle listenin en tepesinde yer aldı.

İstanbul’u New York ve Chicago takip ediyor

İstanbul’u 102 saat ile New York City ve Chicago takip ederken, Londra 101 saat ile dördüncü sırada bulunuyor. Listenin devamında Mexico City (97 saat), Paris (97 saat), Cape Town (94 saat), Jakarta (89 saat), Los Angeles (88 saat) ve Brisbane (84 saat) yer alıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, 105 saatin gün bazında hesaplandığında yaklaşık 4.5 güne eşdeğer olduğu ifade edilirken İstanbul’un nüfus yoğunluğu, hızlı kentleşme ve araç sayısındaki artış gibi faktörlerin, trafik sıkışıklığını önemli ölçüde artıran unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.