  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Dünyanın trafik başkenti İstanbul oldu: Yılda kaç saat trafikte geçiyor?
Takip Et

Dünyanın trafik başkenti İstanbul oldu: Yılda kaç saat trafikte geçiyor?

Global olarak yapılan bir araştırmaya göre, trafik gecikmelerinde en çok zaman kaybı yaşayan şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da sürücüler, yıllık ortalama 105 saatlik gecikme süresiyle listenin zirvesinde yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyanın trafik başkenti İstanbul oldu: Yılda kaç saat trafikte geçiyor?
Takip Et

ABD'li bir veri şirketi 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, İstanbul'un 2024 yılında dünyanın trafiği en sıkışık şehri olduğunu açıkladı.

Global veri şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, trafik gecikmelerinde en çok zaman kaybı yaşayan şehirler arasında İstanbul başkent oldu. İstanbul'da sürücüler, yıllık ortalama 105 saatlik gecikme süresiyle listenin en tepesinde yer aldı.

İstanbul’u New York ve Chicago takip ediyor

İstanbul’u 102 saat ile New York City ve Chicago takip ederken, Londra 101 saat ile dördüncü sırada bulunuyor. Listenin devamında Mexico City (97 saat), Paris (97 saat), Cape Town (94 saat), Jakarta (89 saat), Los Angeles (88 saat) ve Brisbane (84 saat) yer alıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, 105 saatin gün bazında hesaplandığında yaklaşık 4.5 güne eşdeğer olduğu ifade edilirken İstanbul’un nüfus yoğunluğu, hızlı kentleşme ve araç sayısındaki artış gibi faktörlerin, trafik sıkışıklığını önemli ölçüde artıran unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?Ekonomi
AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...Ekonomi
Motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte 8 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorin zammı tabelaya yansıdı: İşte 8 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısıMeteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısıGündem

 

Yaşam
Hakan Kara’dan çarpıcı analiz: Enflasyon yükseldikçe dolandırıcılık artıyor!
Hakan Kara’dan çarpıcı analiz: Enflasyon yükseldikçe dolandırıcılık artıyor!
TV8’den yeni gündüz kuşağı: Gel Konuşalım ne zaman, sunucuları kimler, saat kaçta başlıyor
TV8’den yeni gündüz kuşağı: Gel Konuşalım ne zaman, sunucuları kimler, saat kaçta başlıyor
RTÜK’ten ceza yemişti: Deha yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı
RTÜK’ten ceza yemişti: Deha yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı
Bir biraya 100 bin dolar ödedi: Gazetecinin pahalı deneyimi!
Bir biraya 100 bin dolar ödedi: Gazetecinin pahalı deneyimi!
Son 10 yılda enflasyonu en çok hangi kesim hissetti?
Son 10 yılda enflasyonu en çok hangi kesim hissetti?
Dünyanın en ünlü markasının saatlerine altın yükselişiyle zam geldi
Dünyanın en ünlü markasının saatlerine altın yükselişiyle zam geldi