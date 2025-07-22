  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Duvardaki 6.2 milyon dolarlık 'muz' bir kez daha yendi
Takip Et

Duvardaki 6.2 milyon dolarlık 'muz' bir kez daha yendi

Fransa'daki müzede bir ziyaretçi, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı 6.2 milyon dolar değerindeki "Comedian" adlı muz eserini yedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Duvardaki 6.2 milyon dolarlık 'muz' bir kez daha yendi
Takip Et

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan "Comedian" adlı sanat eseri, bir kez daha yendi.

Fransa'nın doğusundaki Centre-Pompidou Metz modern ve çağdaş sanatlar müzesinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz'da bir ziyaretçinin duvara bantlı halde duran 6.2 milyon dolar değerindeki muz eserini yediği belirtildi.

Güvenlik ekibinin prosedürlere uygun olarak hızlı bir şekilde hareket ettiği, birkaç dakika sonra yerine yenisinin koyulduğu aktarıldı. Muzun İtalyan sanatçı Cattelan'ın talimatlarına göre düzenli olarak değiştirildiği, çabuk bozulan bir madde olduğu vurgulandı.

Popüler muz eserini daha önce 3 kişi yedi

Cattelan'ın muz eseri, 2019'da ilk kez sergilendiği ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'deki Art Basel'de 120 bin dolara satılmıştı. Satışın ardından performans sanatçısı David Datuna muzu yemiş ve yerine hızla yenisi konulmuştu. 2023'te ise Güney Kore'deki Leeum Sanat Müzesi'nde ise bir öğrenci, aç olduğunu söyleyerek duvardaki sanat eserini yemişti. Kasım 2024'te ise Çinli koleksiyoncu ve kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, "Comedian" adlı muz eserini ABD'de yapılan açık artırmada 6.24 milyon dolara satın almış, daha sonra yemişti.

Yaşam
Çeşme Yarımadası’nın lezzetlerini anlatan kitap ‘Gastronomi Oscar’ını aldı
Çeşme Yarımadası’nın lezzetlerini anlatan kitap ‘Gastronomi Oscar’ını aldı
İç göçün yaş haritası: Gençler eğitim, yaşlılar daha iyi yaşam koşulları peşinde
İÇ GÖÇTE YAŞ DETAYI
Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’nde festival coşkusu
Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’nde festival coşkusu
Depozito Yönetim Sistemi saha çalışmaları Samsun’da başladı
Depozito Yönetim Sistemi saha çalışmaları Samsun’da başladı
Samsun’da 6 ayda 263 orman ve anız yangını çıktı
Samsun’da 6 ayda 263 orman ve anız yangını çıktı
“Yeni Bir Perspektif: Görünenin Ötesi”
“Yeni Bir Perspektif: Görünenin Ötesi”