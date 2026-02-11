Düzce’de su faturaları tartışma konusu oldu

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden özellikle sosyal medyada su faturalarına ilişkin ortaya atılan iddialara basın açıklaması ile yanıt verdi. Açıklamasında 2026 yılı fiyat güncellemelerinden söz eden Günden, yarı yarıya hesaplanması gereken Atık Su bedelinin Düzce’de üçte bir oranından daha az ücretlendirildiğini ifade ederek; “Son günlerde özellikle sosyal medyada su faturaları ile ilgili yanlış bir algı ve matematiksel hesaplama yapılıyor. 2026 için Düzce’de suyun metreküp fiyatı 23 TL’dir. Geçen yıl bu fiyat 18,6 TL idi. Biz bu yıl için %27 oranında zam yaptık ve yeni fiyat 23 TL oldu. Atık su bedeli ise tüketilen su bedelinin yarısı kadar hesaplanır. Bizde suyun birim fiyatı 23 TL, Atık su bedeli ise 6 TL olarak belirlenmiştir” dedi. Günden, açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

“Su faturalarında gördüğümüz Evsel Atık Bedeli, bütün belediyelerde ‘Kirleten, Öder’ ilkesine dayalı şekilde; bir mesken ya da işyerinde çıkan çöplerin bertaraf maliyeti hesaplanır, bu maliyet işyerleri ve meskenler sayısına bölünerek hesaplanır. Düzce’de maliyetin hesaplama oranı, %33’ü işyerlerinde, %66’sı meskenlerdedir. Hiç su tüketimi olmasa bile Evsel Atık Bedeli çıkar çünkü bu bedel farklı bir hizmetin karşılığıdır. Belediyeler Evsel Atık Bedeli’ni iki şekilde tahsil eder; normal şartlarda bu kalem yıllık tek seferde ödenmesi gereken bir rakamdır. Örneğin Bolu Belediyesi bunu bir yılda iki taksit şeklinde Emlak, ÇTV vergileri içinde tahsil eder. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşımıza külfet olmaması adına bu bedeli su faturalarına yansıtıyor ve 12 taksit şeklinde alıyoruz.”

“Su bedeli Düzce’de çok daha ucuz”

Başkan Yardımcısı Günden, Düzce ile Bolu’nun su bedellerini kıyaslayarak; “Yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum, Bolu Belediyesi’nden örnek vermemizin sebebi bize en yakın il olmasıdır. Bolu’da 25 metreküp su tüketen bir hanenin sadece tükettiği su için ödemesi gereken bedel 1,118 TL 50 Kuruş, Düzce’de 25 metreküp su tüketen bir hanenin ödemesi gereken tutar 725 TL’dir. Bolu’daki faturaya ilave olarak Evsel Atık Bedeli’nin 12’de bir taksitini de eklersek 1,381 TL oluyor, Düzce’de eklersek 921 TL oluyor” ifadelerini kullandı. İşyerlerinde su bedellerinin hesaplanmasında üç farklı kriterin gözetildiğini belirten Günden, ticari alanın metrekaresi, çalışan sayısı ve kullanıcı sayısının su tüketimi hesaplamasında önemli kriterler olduğunun altını çizdi.