Efsane Kasım ne zaman başlıyor? Efsane (Şahane) Kasım indirimleri hangi gün başlayacak? soruları araştırılıyor. Alışveriş tutkunları Kasım ayında indirimleri hangi gün başlayacağını merak ediyor.

Bu yıl Türkiye’de alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Şahane Kasım indirimleri 28 Kasım Cuma günü başlayacak. Yılın en büyük kampanya dönemi olarak kabul edilen bu süreçte, hem mağazalarda hem de e-ticaret platformlarında binlerce ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Giyimden elektroniğe, kozmetikten ev eşyalarına kadar birçok kategoride büyük indirimlerin yapılması bekleniyor.

Her ne kadar Şahane Kasım resmi olarak 28 Kasım’da başlayacak olsa da, son yıllarda markalar bu dönemi haftalar öncesinden fırsatlarla başlatıyor. Kasım ayının ilk günlerinden itibaren “erken Şahane Kasım fırsatları” adı altında birçok marka kampanyalarını devreye sokmuş durumda. Bu sayede tüketiciler, istedikleri ürünleri stoklar tükenmeden ve yoğunluk yaşanmadan satın alma imkânı buluyor.

Uzmanlar, Şahane Kasım döneminde alışveriş yapacak vatandaşlara fiyat karşılaştırması yapmalarını ve sahte indirimlere karşı dikkatli olmalarını öneriyor. Özellikle çevrim içi alışverişlerde güvenilir sitelerden alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor. Kasım ayı boyunca devam edecek bu kampanya süreci, ekonomiye de canlılık kazandıracak gibi görünüyor.

