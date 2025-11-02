Elenen yarışmacı Masterchef kim elendi? Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? TV8’de yayımlanan yemek yarışması Masterchef reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Aşçıların istediği yemek tarifleriyle bile gündem olmayı başaran yarışma programında son elenen aday araştırılıyor.

ELENEN YARIŞMACI MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Elenen yarışmacı Masterchef Aslı oldu. Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Gecenin sonunda ise MasterChef Türkiye'den elenen isim Aslı oldu.

İlk turda potadan çıkamayan Barış, Aslı, Ayten ve Mert final turu için yeniden önlük giydi. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in özel tabağı "Uçan Noodle" yapmalarını istedi. Süre ise tam 45 dakika oldu.

MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Kritik eleme gecesi, izleyicilere duygu dolu ve gergin anlar yaşattı. Günün ilk etabında yarışmacılardan, kendilerinden istenen ana ürünü kullanarak yaratıcı bir tabak ortaya çıkarmaları istendi. Bu zorlu yaratıcılık turunda en başarılı sunumları yapan ve şeflerden tam puan alan iki isim, doğrudan eleme potasından sıyrılarak bir hafta daha kalmayı garantiledi.

Ancak, potada kalan diğer yarışmacılar için mücadele daha da zorlaştı. Gecenin ikinci ve son turunda, ünlü bir şefin imza yemeği tabağını aslına en uygun şekilde yapmaları beklendi. Süre baskısı ve tarifin karmaşıklığı, yarışmacıları adeta terletti. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, tadım ve teknik değerlendirmelerin ardından tabağında en çok hatayı barındıran ismin Aslı olduğunu açıkladı. Gözyaşları içinde önlüğünü teslim eden Aslı, kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere MasterChef mutfağına veda etti. Diğer yarışmacılar ise finale bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşadı.