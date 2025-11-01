Engin Çağlar kimdir? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar neden öldü?

Yeşilçam’ın karizmatik yüzlerinden biri olarak akıllarda yer edinen Engin Çağlar’ın ölüm nedeni ve yaşam hikayesi merak konusu oldu. İşte Engin Çağlar’ın biyografisi, kariyeri ve yaşamına dair merak edilen tüm ayrıntılar

Engin Çağlar kimdir?

Engin Çağlar olarak tanınan usta oyuncunun gerçek adı Ertem Eğilmez Çağlar'dır.

1940’lı yıllarda İstanbul’da dünyaya gelen ünlü isim, 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olmuştur.

Engin Çağlar; Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi pek çok ünlü isimle kamera karşısına geçmiştir.

Hem yakışıklılığı hem de beyefendi duruşuyla dönemin “jön” karakterlerinin sembol isimlerinden biri olan Çağlar, “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi filmlerle hafızalara kazınmıştı. Engin Çağlar, oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelmişti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar neden öldü?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çağlar'ın hayatını kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Restoranda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra karşıya geçmek isteyen Engin Çağlar'a bir motosiklet çarptı. Çağlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Film-San Vakfı vefat haberinin ardından şu ifadeleri kullandı:

“Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…"