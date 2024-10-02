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Enkazdan kurtardığı köpeği Oscar ile bisiklet turu yapıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Orhan Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkazdan kurtardığı ve "Oscar" ismini verdiği köpeğini yanından bir dakika olsun ayırmıyor ve sırt çantasında gittiği her yere götürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Enkazdan kurtardığı köpeği Oscar ile bisiklet turu yapıyor
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Yılmaz, depremlerden etkilenen Hatay'da kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katıldığı sırada enkazdan çıkardığı köpeğin sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine köpeği sahiplenen ve "Oscar" adını veren Yılmaz, "can dostunu" yanından ayırmıyor.Çıktığı bisiklet turlarında da "Oscar"ı yanında götüren Yılmaz, çantasında taşıdığı köpekle bisiklete biniyor.

"Oscar ile uzun yolculuklar ve kamplar yapıyoruz"

Yılmaz, gazetecilere, "Oscar" ile sadece kısa turlar değil uzun yolculuklar ve kamplar yaptığını söyledi.Köpeğiyle seyahat ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, köpeğinin bisiklete binmek için heyecanlandığını dile getirdi.

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