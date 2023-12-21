Erişim sorunu yaşanıyor: X (Twitter) çöktü mü, ne zaman düzelir?

X yani eski adıyla Twitter'da bazı kullanıcılar gönderilere erişemiyor. Sosyal medyadaki kullanıcılar, akışı yenileyememe sorunuyla karşılaşıyor. Downdetector raporlarına göre sorun küresel çapta görülüyor.

Erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, paylaşımlar yerine boş bir sayfa ile karşılaşıyor.

Ancak henüz Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan erişim sorununa ilişkin açıklamasında, "Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor" dedi.