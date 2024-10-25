  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize giren kadını dalgıç polisler kurtardı
Takip Et

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize giren kadını dalgıç polisler kurtardı

Samsun'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize girerek intihara teşebbüs eden kadını, dalgıç polisler kurtardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize giren kadını dalgıç polisler kurtardı
Takip Et

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Dilber Ç.(48), eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla denize girerek intihara teşebbüs etti.

Durumu fark eden vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edildi.

Denize doğru yürüyerek intihara kalkışan kadını, olay yerine hızlıca intikal eden dalgıç polisler kurtardı. Sudan çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...Spor
Yaşam
Ömer Öcalan kim, Abdullah Öcalan’ın neyi oluyor? Ömer Öcalan milletvekili mi?
Ömer Öcalan kim, Abdullah Öcalan’ın neyi oluyor? Ömer Öcalan milletvekili mi?
Kırmızı listedeki nadir tür kara akbaba görüntülendi!
Kırmızı listedeki nadir tür kara akbaba görüntülendi!
Marmara Bölgesi'nde yağışlar geçen yıla göre yüzde 89 arttı
Marmara Bölgesi'nde yağışlar geçen yıla göre yüzde 89 arttı
Meteoroloji'den 5 ile fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 5 ile fırtına uyarısı
Rize Valiliği'nden heyelan ve su baskını uyarısı
Rize Valiliği'nden heyelan ve su baskını uyarısı
İstanbul’da yoksulluk arttı: 10 evden 3’üne taze meyve sebze girmiyor
İstanbul’da yoksulluk arttı: 10 evden 3’üne taze meyve sebze girmiyor