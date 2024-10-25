Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize giren kadını dalgıç polisler kurtardı

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Dilber Ç.(48), eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla denize girerek intihara teşebbüs etti.

Durumu fark eden vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edildi.

Denize doğru yürüyerek intihara kalkışan kadını, olay yerine hızlıca intikal eden dalgıç polisler kurtardı. Sudan çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.