Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son durum nedir?

Kanal D'nin her Çarşamba saat 20:00'de izleyiciyle buluşan fenomen dizisi Eşref Rüya'nın 29. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Nisan'ın kaçırılmasıyla kontrolden çıkan Eşref'in öfkesi ve Nisan'ın geçmişindeki gizemli hatıralar, yeni bölüme dair beklentileri zirveye taşıdı.

Gelen son bilgilere göre; merakla beklenen 29. bölüm tanıtımının önümüzdeki günlerde Kanal D resmi kanalları üzerinden yayınlanması bekleniyor. Hayranlar, özellikle tanıtımda Demet Özdemir'in seslendirdiği Sertab Erener klasiği "Rüya" performansı sonrası yeni bölümün duygusal tonuna kilitlenmiş durumda.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Son bölümde Eşref ve Kadir arasındaki savaş geri dönülemez bir yola girdi. Sadık’ın gözleri önünde can vermesiyle Eşref merhameti bir kenara bıraktı. Diğer yandan Selma, Eşref'in cinayet işlediğine dair görüntüleri ele geçirerek Nisan'ı büyük bir çıkmazın içine soktu. Nisan, sevdiği adamı korumak için kendi hayatını riske atarak büyük bir operasyonun içine girdi.

29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı henüz resmi olarak yayınlanmadı. Yeni tanıtımın önümüzdeki günlerde Kanal D'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle buluşması bekleniyor.