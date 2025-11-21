Etki Odaklı Sohbetler'in konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu

SosyalUp'ın “Etki Odaklı Sohbetler” YouTube serisinin 29'uncu bölüm konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu.

Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı, Suna'nın Kızları'nın kuruluş amacını şöyle özetledi:

“Suna'nın Kızları, kız çocuklarının özgün ihtiyaçlarını gözeten uzun vadeli ve sürdürülebilir yapılar kurarak, çocukların genel iyi olma hallerine katkı sağlamayı hedefliyor. Yapabilirlik yaklaşımını temel alıyoruz; yani bir kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirebilme özgürlüğünü merkezimize alıyoruz. Bu özgürlük, sadece ekonomik değil, sosyal, psikolojik, politik ve fiziksel yapabilirlikleri de kapsıyor.”

Kız çocuklarının erken yaşta sorumluluk alması ve oyun alanlarından yoksun kalmalarına dikkat çeken Maşalacı, “Ön ergenliğe girdikleri andan itibaren kız çocukları neredeyse yetişkin statüsüne geçiyor; evde aileye yardım ediyor, ders çalışmak ve kardeş bakımıyla meşgul oluyor. Bu nedenle biz sadece kız çocuklarla değil, oğlan çocuklarla da çalışıyoruz. Amacımız, kız çocuklar için güvenli ve destekleyici alanlar oluşturarak tüm çocukların kazanımlarını artırmak” dedi.

Suna'nın Kızları, 33 sivil toplum kuruluşu ile kolektif bir şekilde çalışıyor. Bu yaklaşımı anlatan Maşalacı, “Sivil alanda birçok uzmanlık alanı var ve her biri bir ‘puzzle' parçası. Bu parçaları bir araya getirerek etkiyi artırabiliyoruz. Suna'nın Kızları, çocukların çevresindeki okul, mahalle ve hane ekosistemlerini güçlendirerek sürdürülebilir çözümler üretiyor” ifadelerini kullandı.

Proje uygulama alanlarını da paylaşan Maşalacı, “İlk sahamız olarak Şanlıurfa'yı belirledik. Burada çocukları destekleyen mahallelerde programlarımızı yürütüyoruz. Depremler sonrası Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da çocuk yaşam merkezleri açtık. 10 modüllük ‘Esenlik' programıyla çocukların kendi duygularını ve akranlarıyla empatiyi geliştirmelerini sağlıyoruz. Çocukların belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda atölyeler ve aktiviteler düzenliyoruz” dedi.

Maşalacı ayrıca kız çocuk odaklı tasarım yaklaşımına da dikkat çekti: “Her program veya mekân, kız çocukları için güvenli ve destekleyici olmalı. Eğer kız çocuklar erişebiliyorsa, diğer tüm çocuklar da kazanım sağlayacaktır. Kamu kurumlarına yönelik eğitimler ve kontrol listeleriyle kız çocuk odaklılık ilkesini yaygınlaştırıyoruz.”

Kurum ve kuruluşlara iş birliği ve destek çağrısında bulunan Maşalacı, “Topluluklarımız özel sektör ve kamu kurumlarıyla yeni çözümler üretmeye açık. Ayrıca sosyal medya ve YouTube kanallarımız aracılığıyla farkındalık oluşturmak ve çocuklara özel alanlarımızı duyurmak için destek bekliyoruz” dedi.

Etki Odaklı Sohbetler YouTube serisinin 29. bölümünü izlemek için bu adres ziyaret edilebilir.