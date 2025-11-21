  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Etki Odaklı Sohbetler'in konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu
Takip Et

Etki Odaklı Sohbetler'in konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu

Sivil toplum ve toplumsal fayda alanındaki çalışmaların görünür kılınmasını hedefleyen SosyalUp'ın “Etki Odaklı Sohbetler” YouTube serisinin 29'uncu bölümüne konuk olan Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı, Suna'nın Kızları'nın kuruluş amacını, projelerini, gelişim fırsatlarından yoksun büyüyen kız çocukları için nasıl bir ekosistem kurulduğunu anlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Etki Odaklı Sohbetler'in konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu
Takip Et

SosyalUp'ın “Etki Odaklı Sohbetler” YouTube serisinin 29'uncu bölüm konuğu Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı oldu.

Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı, Suna'nın Kızları'nın kuruluş amacını şöyle özetledi:

“Suna'nın Kızları, kız çocuklarının özgün ihtiyaçlarını gözeten uzun vadeli ve sürdürülebilir yapılar kurarak, çocukların genel iyi olma hallerine katkı sağlamayı hedefliyor. Yapabilirlik yaklaşımını temel alıyoruz; yani bir kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirebilme özgürlüğünü merkezimize alıyoruz. Bu özgürlük, sadece ekonomik değil, sosyal, psikolojik, politik ve fiziksel yapabilirlikleri de kapsıyor.”

Kız çocuklarının erken yaşta sorumluluk alması ve oyun alanlarından yoksun kalmalarına dikkat çeken Maşalacı, “Ön ergenliğe girdikleri andan itibaren kız çocukları neredeyse yetişkin statüsüne geçiyor; evde aileye yardım ediyor, ders çalışmak ve kardeş bakımıyla meşgul oluyor. Bu nedenle biz sadece kız çocuklarla değil, oğlan çocuklarla da çalışıyoruz. Amacımız, kız çocuklar için güvenli ve destekleyici alanlar oluşturarak tüm çocukların kazanımlarını artırmak” dedi.

Suna'nın Kızları, 33 sivil toplum kuruluşu ile kolektif bir şekilde çalışıyor. Bu yaklaşımı anlatan Maşalacı, “Sivil alanda birçok uzmanlık alanı var ve her biri bir ‘puzzle' parçası. Bu parçaları bir araya getirerek etkiyi artırabiliyoruz. Suna'nın Kızları, çocukların çevresindeki okul, mahalle ve hane ekosistemlerini güçlendirerek sürdürülebilir çözümler üretiyor” ifadelerini kullandı.

Proje uygulama alanlarını da paylaşan Maşalacı, “İlk sahamız olarak Şanlıurfa'yı belirledik. Burada çocukları destekleyen mahallelerde programlarımızı yürütüyoruz. Depremler sonrası Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da çocuk yaşam merkezleri açtık. 10 modüllük ‘Esenlik' programıyla çocukların kendi duygularını ve akranlarıyla empatiyi geliştirmelerini sağlıyoruz. Çocukların belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda atölyeler ve aktiviteler düzenliyoruz” dedi.

Maşalacı ayrıca kız çocuk odaklı tasarım yaklaşımına da dikkat çekti: “Her program veya mekân, kız çocukları için güvenli ve destekleyici olmalı. Eğer kız çocuklar erişebiliyorsa, diğer tüm çocuklar da kazanım sağlayacaktır. Kamu kurumlarına yönelik eğitimler ve kontrol listeleriyle kız çocuk odaklılık ilkesini yaygınlaştırıyoruz.”

Kurum ve kuruluşlara iş birliği ve destek çağrısında bulunan Maşalacı, “Topluluklarımız özel sektör ve kamu kurumlarıyla yeni çözümler üretmeye açık. Ayrıca sosyal medya ve YouTube kanallarımız aracılığıyla farkındalık oluşturmak ve çocuklara özel alanlarımızı duyurmak için destek bekliyoruz” dedi.

Etki Odaklı Sohbetler YouTube serisinin 29. bölümünü izlemek için bu adres ziyaret edilebilir.

Golden Visa’da kritik uyarı: Geçersiz başvurular oturum kaybına yol açabilirGolden Visa’da kritik uyarı: Geçersiz başvurular oturum kaybına yol açabilirŞirket Haberleri
Genel Sağlık Sigortası primlerine zam: Yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyorGenel Sağlık Sigortası primlerine zam: Yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyorEkonomi
Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacakOtomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacakOtomotiv
Akaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Yaşam
21 Kasım 2025 cuma namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
21 Kasım 2025 cuma namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 20 Kasım 2025 kim elendi?
Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 20 Kasım 2025 kim elendi?
21 Kasım 2025 Cuma hutbe konusu nedir? Bu hafta Cuma hutbesinde ne var?
21 Kasım 2025 Cuma hutbe konusu nedir? Bu hafta Cuma hutbesinde ne var?
Kanuni Esası hangi padişah ilan etti? Kanuni Esasi kim ilan etti (Milyoner)?
Kanuni Esası hangi padişah ilan etti? Kanuni Esasi kim ilan etti (Milyoner)?
NASA 3i Atlas ne zaman gelecek? 3i Atlas nedir?
NASA 3i Atlas ne zaman gelecek? 3i Atlas nedir?
İyi Ki Vakfı Destek Programı 2025’in kazanan projesi belli oldu
İyi Ki Vakfı Destek Programı 2025’in kazanan projesi belli oldu