Evini arabasını satan bu şehre yerleşmeye başladı: Hem ucuz hem sakin doğayla da iç içe

Metropollerin gürültülü ve yorucu atmosferinden bunalan vatandaşlar, rotayı doğası ve sakinliğiyle ön plana çıkan Balıkesir’e çevirdi. Son dönemde evini ve arabasını satan birçok kişi, daha ekonomik ve huzurlu bir yaşam hayaliyle bu şehre yerleşmeye başladı.

Ekonomim.com’da derlenen bilgiye göre Ege ve Marmara’nın kesişim noktasında yer alan Balıkesir, hem ucuz yaşam maliyetleri hem de doğayla iç içe imkanlarıyla tersine göçün merkez üssü haline geldi. Karmaşadan uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi olan kent, sunduğu dingin yaşamla büyükşehir yorgunlarına adeta nefes aldırıyor. Uzmanlar, bu ilginin bölgedeki yerel ekonomiyi ve konut piyasasını hareketlendirmeye devam edeceğini öngörüyor.

YENİ HAYAT KURMAK İSTEYENLERİN İLK TERCİHİ OLUYOR

Balıkesir’de ise sakinliğiyle öne çıkan 7 içe bulunuyor. Emekli olanların özellikle tercih ettiği 7 ilçe şöyle:

EDREMİT

Kaz Dağları’nın eteklerinde yer alan Edremit, temiz havası ve termal kaynaklarıyla özellikle emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği ilçelerin başında geliyor. İlçe, sağlık olanaklarının gelişmiş olması, devlet ve özel hastanelere kolay erişim sağlamasıyla öne çıkıyor. Zeytinliklerle çevrili yerleşim yapısı ve denize yakın mahalleleri, sakin bir yaşam arayanlar için önemli bir avantaj sunuyor. Edremit’te dört mevsim yaşanabilir bir düzen bulunuyor.

AYVALIK

Tarihi dokusu, taş evleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Ayvalık, emekliler için hem huzurlu hem de sosyal bir yaşam imkânı sağlıyor. İlçenin özellikle merkez dışındaki mahalleleri yıl boyunca sakinliğini koruyor. Yürüyüş yolları, sahil düzenlemeleri ve kültürel etkinlikler, aktif bir emeklilik hayatı isteyenler için önemli bir tercih sebebi oluyor. Kış aylarında yaşam temposu oldukça düşüyor.

BURHANİYE

Burhaniye, Edremit Körfezi’nin en düzenli yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Planlı yapılaşması, geniş caddeleri ve sahil bandıyla emeklilerin yoğunlaştığı ilçeler arasında yer alıyor. Günlük ihtiyaçlara kolay erişim sağlanması ve ulaşımın rahat olması, Burhaniye’yi uzun süreli yaşam için cazip kılıyor. İlçede yaz-kış dengeli bir nüfus yapısı bulunuyor.

GÖMEÇ

Küçük ve sakin yapısıyla öne çıkan Gömeç, kalabalıktan uzak bir yaşam arayan emeklilerin tercih ettiği ilçelerden biri. Sahil kesimleri ve merkez yerleşimi huzurlu bir atmosfer sunuyor. Gürültüden uzak, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu ilçe, daha yavaş bir yaşam temposu isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

ERDEK

Kapıdağ Yarımadası’nda yer alan Erdek, doğal güzellikleri ve denizle iç içe yapısıyla emekliler için dikkat çeken bir ilçe konumunda bulunuyor. Yaz aylarında hareketlilik artsa da yılın büyük bölümünde sakin bir yaşam sunuyor. Sahil yürüyüş alanları, temiz havası ve yeşil dokusu, emeklilerin ilçeyi tercih etmesinde etkili oluyor.

HAVRAN

Edremit’e yakın konumda bulunan Havran, daha uygun yaşam maliyetleriyle öne çıkıyor. İlçe, sakin yapısını korurken şehir merkezlerine kolay ulaşım imkânı sunuyor. Tarım ve zeytinciliğin yaygın olduğu Havran’da doğal ve huzurlu bir yaşam dikkat çekiyor. Emekliler için sessiz ve ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

SAVAŞTEPE

Doğayla iç içe yapısı ve düşük nüfus yoğunluğuyla bilinen Savaştepe, Balıkesir’in en sakin ilçeleri arasında yer alıyor. İlçe, gürültüden uzak, tarıma dayalı bir yaşam sunuyor. Büyük şehir temposundan uzaklaşmak isteyen emekliler için sade, huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.