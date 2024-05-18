F1 efsanesi 10 yıldır komada, ailesi tedavisi için Schumacher'in saatlerini satmak zorunda kaldı

Formula 1 pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği kazadan beri özel bakıma muhtaç yaşıyor.

Schumacher’in tedavi masraflarını karşılamakta zorlanan ailesi ise bugüne kadar bir servet harcadı. Michael Schumacher’in eşi Corinna Schumacher, tedavi sürecinde birçok değerli mülkü elden çıkarmak zorunda kaldı.

F1 efsanesinin tedavi masrafları için Norveç’te bir ev, İsviçre’de bir malikane ile bir özel jet satıldı. Dün gündeme gelen haberlere göre Schumacher'in saatleri İsviçre’de bir müzayedede satışa çıktı. Michael Schumacher’in 8 adet kol saati, Cenevre'deki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.

Bu miktar da yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar olan Schumacher’in tedavi masraflarının sadece bir bölümünü karşılamaya yetecek.