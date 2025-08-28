Fas'ta bulundu: Dikenleri bir metre, şimdiye kadar keşfedilenlerin en garibi...

Faslı ve İngiliz bilim insanları ortaklığıyla sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, "Spicomellus afer" türü bir dinozorun Fas'taki keşfine yer verildi.

Dikenleri 1 metre

Yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen bu dinozorun, uzunluğu 1 metre civarındaki "dikenleri" ile, Ankylosaurus ailesinin en eski örneği olduğu belirtildi.

"Oldukça şaşırtıcı"

Londra doğal tarih müzesi yetkililerinden Susannah Maidment, dinozorun "dikenleri"nin kemikle birleşmiş olmasının "oldukça şaşırtıcı" olduğunu belirterek, "Bu durumu, yaşayan ya da nesli tükenmiş herhangi başka bir hayvanda görmedik" ifadesini kullandı.

"Şimdiye kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri"

Araştırmayı yürütenlerden Birmingham Üniversitesi üyesi Richard Butler, "Ankylosaurus" ailesinin dinozorların hakimiyet sürdüğü kretase dönemin sonlarına kadar yaşamını sürdürdüğünü hatırlatarak, bunun "şimdiye kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri" olduğu görüşünü paylaştı.

4 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında

Her ne kadar kemiklerin tümüne ulaşılamaması sebebiyle bu dinozorun boyutlarına ilişkin net bir bilgi olmasa da bilim insanları, gövdesinin yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğu görüşünü paylaştı.

Dinozorun söz konusu dikenlerinin ise hem daha büyük türlere karşı bir savunma mekanizması oluşturmada hem de partner seçiminde işlev gördüğü tahmin ediliyor.