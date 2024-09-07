Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı iddiası

58 yaşındaki ünlü şarkıcı Fatih Ürek, KKTC'ye gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gitti. Ürek, uçağa tekerlekli sandalye ile geldi.

Aramızda Kalmasın'ın iddiasına göre, bir yolcu Fatih Ürek'e hakaret etti. İddiaya göre tartışma fiziksel boyuta taşındı. Polisin olaya müdahale ettiği ve uçuşun bir süre geciktiği ileri sürüldü.