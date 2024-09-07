Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı iddiası
KKTC'ye gitmek üzere yola çıkan Fatih Ürek'e İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun hakaret etiği, sonrasında da tartışmanın büyüdüğü öne sürüldü. İddiaya göre fiziki boyuta taşınan olaya polis müdahale etti.
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58 yaşındaki ünlü şarkıcı Fatih Ürek, KKTC'ye gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gitti. Ürek, uçağa tekerlekli sandalye ile geldi.
Aramızda Kalmasın'ın iddiasına göre, bir yolcu Fatih Ürek'e hakaret etti. İddiaya göre tartışma fiziksel boyuta taşındı. Polisin olaya müdahale ettiği ve uçuşun bir süre geciktiği ileri sürüldü.
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