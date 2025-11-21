Fatima Bosch kimdir? Miss Universe 2025 birincisi kaç yaşında, nereli?

Tayland’da düzenlenen Miss Universe 2025 yarışması her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla takip edildi. Birbirinden güzel isimler yarışmayı kazanmak için boy gösterdi. Kazanan isim ise Fatima Bosch oldu. Peki Fatima Bosch kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte kainat güzeli hakkında bilinmesi gereken her şey!

FATİMA BOSCH KİMDİR?

1998 doğumlu Fatima Bosch, Meksika’nın Tabasco eyaletine bağlı Santiago de Teapa kentinde dünyaya geldi. Eğitimini moda tasarımı alanında sürdüren Bosch, Universidad Iberoamericana’da lisans eğitimi aldı. Daha sonra İtalya’nın Milano kentindeki Nuova Accademia di Belle Arti’de ve ABD’nin Vermont eyaletindeki Lyndon Institute’ta öğrenimine devam etti. Uluslararası eğitim geçmişi ve moda tasarımı birikimi, Bosch’un sahne duruşu ve stilini destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

KAÇ YAŞINDA?

Fatima Bosch 1998 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

NERELİ?

Fatima Bosch, Meksika’nın Tabasco eyaletine bağlı Santiago de Teapa kentindendir. Miss Universe 2025’te Meksika’yı temsil ederek tacı kazanmıştır.

MISS UNIVERSE FATİMA BOSCH OLAYI NEDİR?

Final öncesi törende, Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil’in, Bosch’un sosyal medya tanıtımını paylaşmadığı gerekçesiyle kamera önünde azarladığı anlar canlı yayına yansıdı. Olay sırasında güvenlik görevlileri çağrıldı ve “Destekleyen varsa, o da gidebilir” ifadeleri kullanıldı. Itsaragrisil iddiaları reddederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu; ancak görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.