Felç kaldığı iddia edilmişti! Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart Pazar sabahı rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

75 yaşındaki oyuncu, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı. İnanır, 1 Nisan'da ise yoğun bakımdan çıkarılmıştı.

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, durumu iyiye giden İnanır'ın rehabilite sürecinde olduğunu ve fizik tedaviye başladığını açıklamıştı.

'Felç geçirdi' iddiası

Fizik tedaviye devam eden İnanır'ın felç geçirdiği iddia edildi.

İnanır'ın hayranlarını korkutan söylentilerin ardından Jülide Kural'dan açıklama geldi.

"Elbette zorlu bir süreç"

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan sanatçının sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu haberlerini yalanlayan Kural, şu ifadeleri kullandı:

"Kadir’in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Böyle haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Elbette zorlu bir süreç ama güçlü iradesiyle daha da iyi olacak. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen."

Jülide Kural, Kadir İnanır’a kapsamlı bir tedavi uygulandığını da belirtti.