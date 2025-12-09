Flores Adası’ndaki 'Hobbitlerin' gizemli yok oluşu çözüldü

Bilim insanları, Endonezya’nın Flores Adası’nda yaşayan ve “hobbitler” olarak bilinen Homo Floresiensis türünün yok oluşunun modern insanların adaya gelişiyle değil, şiddetli iklim değişikliğiyle açıklanması gerektiğini belirtti.

Flores Adası’nda keşif

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, 2003 yılında Flores Adası’ndaki Liang Bua mağarasında keşfedilen bu küçük beyinli ve yaklaşık 1 metre boyundaki insan türünün, 50 bin yıl öncesine kadar yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Türün gizemli yok oluşu uzun süre modern insanların bölgeye gelişine bağlanmıştı.

Ancak uluslararası arkeolog ekibi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Homo Floresiensis’in binlerce yıl süren bir “mega kuraklık” nedeniyle adadaki yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını ortaya koydu.

Kuraklık ve ekosistem baskısı

Araştırmacılar, "hobbitlerin" 140 bin yıl boyunca yaşadığı Liang Bua mağarasındaki sarkıtları ve avladığı cüce fil türüne (Stegodon) ait fosillerin dişlerini inceledi. Bulgular, yaklaşık 76 bin yıl önce başlayan uzun süreli kurumanın 61 bin–55 bin yıl önce şiddetli bir kuraklığa dönüştüğünü gösterdi. Bu dönem, hobbitlerin yok olduğu zamana denk geliyor.

Çalışmanın başyazarı Mike Gagan, yaz yağışlarının azalmasıyla nehir yataklarının kuruduğunu, bunun hem "hobbitleri" hem de av hayvanlarını büyük bir baskı altına aldığını söyledi.

Elde edilen bulgular, çevresel değişikliklerin bir türün kaderini belirlemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koyuyor.