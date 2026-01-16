Fransa’dan çarpıcı bulgu: Atlar insanlardaki korkuyu hissediyor

Fransa'daki Tours Üniversitesi'nde görevli bilim insanları atlarla ilgili dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı...

Korku ve neşe atları farklı etkiliyor

Araştırmada atların insanların korkularının "kokusunu alabildiği" tespit edildi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, yapılan incelemede, korku filmi izleyen insanların vücut kokusunu alan atların daha kolay ürktüğü, kalp atış hızlarının daha yüksek olduğu ve bakıcılarına daha az yaklaştığı gözlemlendi. Araştırmada daha neşeli sahneler izleyen insanların vücut kokusunda ise bu tarz bir davranış değişikliği olmadığı da anlaşıldı.

Neşeli film izleyenleri koklayan atların bu kişilere daha çok yaklaştığı da belirtildi.

Araştırmayı yürüten Dr. Léa Lansade, "Bu çalışma, hayvanlar ve insanlar arasındaki yakın bağlantıyı gösteriyor. Bilinçsizce, duygularımızı hayvanlara aktarabiliyoruz ve bu da onların duyguları üzerinde oldukça önemli etkiler yaratıyor" dedi.

En yaygın iletişim türü: Koku

Bilim insanları kokunun en yaygın ve en primitif iletişim türü olduğuna dikkat çekerken araştırmaların genellikle aynı türler arasında yapıldığına dikkat çekti. Lansade, insanlarla atlar arasındaki bu araştırmanın nadir olduğunun da altını çizdi.

Plos One'da yayınlanan araştırmada korku filmi izleyenlerin kokusunu alan atların kalp atışının hızlandığı ve bu kişilerden uzaklaştığı da öğrenildi.

Fakat atlarda stres hormonu olarak da bilinen kortizol seviyelerinde bir farklılık olmadığı belirtildi.