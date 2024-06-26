'Friends' dizisinin yıldızının ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturma başlatıldı

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsmıştı.

28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedeni açıklanmıştı.

"Kaza" olarak nitelendirilmişti

Otopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.

Soruşturulma başlatıldı

Los Angeles polisi, aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğü açıklanmıştı ancak soruşturmada, Perry'nin vücudunda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor.

Birden fazla kişi suçlanabilir

People dergisinin haberine göre; soruşturmaya yakın kaynaklar Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmada "sona yaklaşıldığını" ve "birden fazla kişinin" suçlanabileceğini iddia etti.

"Kaza" olarak değerlendirilen ölümünde boğulma da etkili bir faktör olarak listelenmişti.

Perry, aşırı dozdan önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi. Perry kariyerinin zirvesindeyken uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

2016 yılında BBC Radyo 2'ye verdiği röportajda oyuncu, içki ve uyuşturucu yüzünden Friends dizisinin üç yıllık çekimlerini hatırlamadığını söyledi.